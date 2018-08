Westfalen-Blatt: Uni Bielefeld will mit drei Krankenhäusern kooperieren

Weil der Bau einer Uniklinik für die neue

Medizinfakultät der Universität Bielefeld zu teuer wäre und zu lange

dauerte, will die Hochschule mit drei Krankenhäusern kooperieren.

Nach WESTFALEN-BLATT-Informationen handelt es sich um das Klinikum

Lippe, das Evangelische Klinikum Bethel und das Städtische Klinikum

Bielefeld. In den Krankenhäusern soll die praktische Ausbildung der

Studenten stattfinden. Die NRW-Landesregierung hatte 2017 die

Einrichtung einer Medizinfakultät in Bielefeld beschlossen, um den

Ärztemangel auf dem Land zu bremsen. 2020 werden die ersten

Medizinstudenten in Bielefeld erwartet.

