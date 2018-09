Westfalenpost: Bitte noch einmal abstimmen

Es ist für Brüsseler Verhältnisse ein kleines

Wunder: Jahrelang ist die EU-Kommission der Debatte um die nervende

Zeitumstellung ausgewichen, immer wieder hat sie kritische Studien

und Mahnungen von Experten ignoriert. Jetzt endlich handelt Präsident

Jean-Claude Juncker und stellt die Weichen für ein Ende der

halbjährlichen Zeitsprünge. Respekt, möchte man sagen: Es gibt viele

gute Argumente für diesen Schritt. Doch leider: Junckers Begründung

gehört nicht dazu. Als der Präsident den überraschenden Vorstoß

verkündete, berief er sich allein auf den angeblich ermittelten

Wunsch der EU-Bürger. Das ist, mit Verlaub, einfach falsch.

Tatsächlich haben weniger als ein Prozent der Einwohner der Union auf

einer Internetseite der EU-Kommission ihre Meinung zur Zeitumstellung

geäußert – in vielen Teilen Europas war die Beteiligung nahe null.

Eine Debatte gab es nicht. Die Aktion mag im Sinne von mehr

Bürgernähe gut gemeint gewesen sein. Aber Juncker und seine

Kommission können diese Befragung nicht im Nachhinein zur Grundlage

einer so weitreichenden Entscheidung machen. Die Alternativen zur

Zeitumstellung sind im Übrigen nicht durchweg verlockend. Gilt

künftig die Sommerzeit das ganze Jahr über, dann geht im tiefen

Winter die Sonne teilweise erst um halb zehn oder später auf – die

Schule und die Arbeit beginnen gefühlt mitten in der Nacht. Und: Aus

den drei Zeitzonen in der EU könnte ein unüberschaubarer

Flickenteppich werden. Ein Rückschlag für das Gemeinschaftsgefühl in

Europa, eine unnötige Belastung für die Wirtschaft. Muss das sein?

Wenn Juncker wirklich an einer demokratischen Entscheidung

interessiert ist, dann legt er den Bürgern die Frage der

Zeitumstellung nächstes Jahr am Tag der Europawahl zur Abstimmung

vor. Noch besser, wenn die Bürger danach auch zu anderen, wichtigeren

Themen gefragt würden.

