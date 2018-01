Westfalenpost: Die Europäische Union wird uns mehr kosten

Diese Debatte ist unbequem, aber überfällig: Die

deutsche Politik muss den Steuerzahlern endlich reinen Wein

einschenken – und sie darauf vorbereiten, dass auch Deutschland

demnächst einige Milliarden Euro mehr pro Jahr in den EU-Haushalt

einzahlen wird als heute. Bislang drückt sich die Bundesregierung um

diese Wahrheit herum. Aber man kann es drehen und wenden wie man

will: Wenn die EU jetzt nicht in eine selbst gemachte Strukturkrise

oder in einen dramatischen Verteilungskonflikt treiben soll, sind ab

2021- überschaubare – Mehrbelastungen der bisherigen

Netto-Geberländer unausweichlich. Die Rechnung ist einfach: Zum einen

reißt der EU-Austritt Großbritanniens ein Loch von rund 13 Milliarden

Euro in den Brüsseler Haushalt. Zum anderen haben die

Mitgliedsstaaten überaus ambitionierte Pläne für eine stärkere

Zusammenarbeit Europas etwa bei der Verteidigung, dem Grenzschutz

oder der Forschung; die Vorhaben dürften mit bis zu 10 Milliarden

Euro zu Buche schlagen. Wie finanzieren? Die jetzt in Brüssel

diskutierte Idee einer europäischen Plastiksteuer hat ihre Tücken –

und ist in absehbarer Zeit kaum durchsetzbar. Forderungen, die

fehlenden 20 Milliarden einfach anderswo einzusparen, sind so

wohlfeil wie unrealistisch. Schon relativ milde Einschnitte etwa bei

der Regionalförderung würden dazu führen, dass das wohlhabende

Deutschland gar kein Geld mehr aus diesen Töpfen bekäme.

Kompromissbereitschaft von allen Seiten ist deshalb gefragt, auch von

Deutschland. Die Bundesregierung muss bereit sein, ihren fairen

Anteil zu leisten. Je offener Berlin dabei agiert, desto schwerer

wird es für andere, sich zu verweigern.

