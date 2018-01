Westfalenpost: Eine neue GroKo sollte mehr „Gedöns“ wagen / Kommentar von Birgitta Stauber zum Erfolg des Elterngeldes

Es ist 20 Jahre her, dass der damalige Bundeskanzler

Gerhard Schröder (SPD) den langen Namen des Ministeriums für Familie,

Senioren, Frauen und Jugend mit „Familie und Gedöns“ abgekürzt hat.

Tatsächlich war damals der Stellenwert von „weichen Themen“ so gering

wie die Verbreitung der vollen Berufstätigkeit junger Mütter. Kurz

vor der Jahrtausendwende gab es kaum öffentlich geförderte Optionen

zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Elterngeld? Krippenplatz?

Ganztagsschulen? Fehlanzeige, zumindest in Westdeutschland.

Erwerbstätige Mütter brauchten einen Partner, der zu Hause bleibt,

eine fitte Oma oder eine private Kinderbetreuung. Kein Wunder, dass

es noch vor 20 Jahren selbstverständlich war, dass Mütter nach der

Geburt erst mal drei Jahre zu Hause blieben und danach vorsichtig,

die Teilzeit angepasst an die Öffnungszeiten des Kindergartens,

wieder in den Beruf einstiegen. Inzwischen ist die Familienpolitik

auf den Kopf gestellt. Die Ehe hat an Bedeutung verloren. Wer sich

allein auf den Hauptverdiener verlässt, handelt heutzutage

fahrlässig. Sollte es noch einmal zu einer Großen Koalition kommen,

dann sind die Parteien gut beraten, die Familienpolitik weiter zu

entwickeln. Es fehlen Ganztagsschulen und Kitaplätze, zudem geraten

Frauen noch immer in die Teilzeitfalle, aus der sie nicht mehr

herauskommen. Denn eins ist klar: Die Zahl der Kinder wird wachsen.

Schließlich steigt nicht nur die Zahl der Zuwanderer, sondern auch

(vorsichtig) die Geburtenrate. Der Begriff „Gedöns“ ist

glücklicherweise eingemottet. Aber ein Topthema ist die

Familienpolitik noch nicht. Hier liegt die echte Chance für eine

GroKo-Neuauflage.

