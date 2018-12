Westfalenpost: Friedrich Merz: Wertkonservativ mit disruptivem Potenzial

Die CDU steht an einer entscheidenden Wegmarke.

Morgen müssen 1001 Delegierte in Hamburg entscheiden, wie die Partei

künftig geführt werden soll. Längst ist das Rennen zu einem Zweikampf

zwischen Annegret Kramp-Karrenbauer und Friedrich Merz geworden.

Inhaltlich geht es deshalb um eine Weiterentwicklung des abwartenden

Politikstils, den Kanzlerin Angela Merkel über Jahrzehnte sehr

erfolgreich gepflegt hat, auf der einen Seite – und auf der anderen

Seite um eine geradezu disruptive Änderung des politischen Geschäftes

durch die Hand eines kantigen Politik-Rückkehrers, dessen

Wirtschaftskarriere ihm zuletzt nicht nur Vorteile gebracht hat. Die

Delegierten haben also eine ebenso weitreichende wie schwierige

Entscheidung zu treffen. Ungeachtet des Ausgangs dieses politischen

Wettstreits lässt sich bereits jetzt feststellen, dass allein die

überraschende Kandidatur des Sauerländers Schwung in die politische

Debatte gebracht hat. Die Regionalkonferenzen waren ein Gewinn für

die CDU. Eine Beatmung des Diskurses. Sie wurden auch außerhalb der

Partei genau wahrgenommen – nicht zuletzt, weil Friedrich Merz mit

einer steilen Kampfansage gegen die AfD in den Ring stieg.

Frischzellenkur für sedierte Streit-Kultur Überhaupt wirkt Merz wie

eine Frischzellenkur innerhalb einer gleichförmigen, bisweilen

sedierten politischen Kultur, die das Streiten zeitweise einer

Protestpartei überlassen hat, deren konstruktive Bemühungen unterhalb

der Wahrnehmungsgrenze liegen. Dabei ist Merz alles andere als ein

Revolutionär. Der 63-jährige Jurist aus dem Sauerland steht für eine

wertkonservative Grundhaltung und damit für einen CDU-Markenkern, mit

dem sich nur schwerlich Antworten finden lassen auf die aktuellen

Herausforderungen, die die weltweiten Kräfteverschiebungen oder die

Digitalisierung mit sich bringen. Doch das ist nur die eine Seite von

Friedrich Merz. Den Multiaufsichtsrat und Globalist zeichnen

strategischer Sachverstand und eine moderne, bürgerliche Weltsicht

aus. Aufgrund seiner Erfahrungen im Aufsichtsrat von Blackrock weiß

er genau um die Defizite, die Deutschland bei der Digitalisierung

sehr rasch aufholen muss. Rhetorisch ist Merz zu einer Komplexität in

der Lage, die den einen oder anderen bisweilen an seine Grenzen

führt. Das ist nicht ungefährlich. Weil es Menschen zurücklässt und

als hochnäsig gedeutet wird. Zumal bei einem Manager, der sich mit

der Offenlegung der eigenen Einkommenssituation schwergetan hat.

Dabei kann die finanzielle Unabhängig eines Kandidaten doch als

respektabel und ehrenhaft gelten. Ein Gefühl von Stolz und

Weltläufigkeit Wie auch immer die Delegierten entscheiden. Für unsere

Region war die Kandidatur von Friedrich Merz um den CDU-Parteivorsitz

besonders belebend. Beim Kreisparteitag in Arnsberg war das Gefühl

von Stolz und Weltläufigkeit mit Händen zu greifen. Und in den Wochen

danach gab es keine Veranstaltung, in der die Merz-Kandidatur nicht

diskutiert worden wäre. Unter dem Strich aber geht es für die CDU um

mehr als eine Personal-Entscheidung. Der 7. Dezember muss dem neuen

Mann oder der neuen Frau an der Parteispitze ein Mandat geben für

weitere, für tiefgreifende programmatische Reformen und einen Weg der

inhaltlichen Erneuerung. Denn die Wähler erwarten neben einer

Führungspersönlichkeit vor allem jemanden, der Probleme anpackt und

eine gute, eine lebensnahe Politik macht.

