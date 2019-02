Westfalenpost: Jens Helmecke zum „Bienen-Volksbegehren“

Es sind gute Signale, die gerade vom Volksbegehren

in Bayern ausgehen. Der Aufruf „Rettet die Bienen“ mag banal klingen,

bewegt aber über eine Million Bürgerinnen und Bürger, denen es ernst

ist mit der Demokratie. Nicht allen Deutschen ist es egal, von wem

sie wie regiert werden und wie sich die Welt um sie herum entwickelt.

Ob der Gesetzentwurf pro Umweltschutz bis ins letzte Detail richtig

und gut ist, sei dahin gestellt. Es geht den Initiatoren aber

offenkundig nicht darum, Landwirtschaft zu verteufeln. Mit der

Umbenennung in „Rettet die Bienen und Bauern“ haben die

Organisatoren des Volksbegehrens dieses Missverständnis schnell

beseitigt. Es geht hier also vielmehr darum, dass Zukunft nicht am

Bürgerwillen vorbei gestaltet wird, jedenfalls nicht permanent. Es

ist legitim, den Mandatsträgern in unseren Parlamenten und Räten

sowie den Regierungen Denkanstöße wie nun zu den Bienen zu geben.

Oder wie bei der Klimaschutzinitiative „Friday for Future“.

Alarmierend ist, wenn Politiker sich nicht dafür begeistern, dass

sich junge Menschen mit einem wichtigen Thema auseinandersetzen, dass

sie Haltung zeigen. Manche Mandatsträger sähen sie lieber brav die

Schulbank drücken, die Hände auf dem Tisch. Am besten noch, um in

Wirtschaft zu lernen, wie sie selbst für ihr Alter vorsorgen, weil

hier der Politik partout keine kluge Antwort gelingt. Dass sich Jung

und Alt um Klima, Blumen und Bienchen sorgen, ist nicht hysterisch.

Die vermeintlichen Ökospinner in Bayern und junge Menschen auf der

ganzen Welt, die real auf die Straße gehen statt sich nur in

virtuellen Räumen zu bewegen, tun unserer Demokratie gut. Auch wenn

es unbequem sein mag.

