Westfalenpost: Lorenz Redicker zur Mobilfunk-Versteigerung

Um den Job ist die Bundesnetzagentur eher nicht zu

beneiden. Die Versteigerung der Lizenzen für den neuen

Mobilfunkstandard 5G sollte, so die Vorgabe der Koalition, dem

Finanzminister 12 Milliarden Euro einbringen. Einerseits. Und

andererseits eine „verlässliche und lückenlose Mobilfunkversorgung

insbesondere im ländlichen Raum“ sicherstellen. Sicher ist schon

jetzt: Beides zusammen geht nicht. Tatsächlich sind die Erwartungen

an den Versteigerungs-Erlös längst deutlich heruntergeschraubt. An

der Vorgabe für die lückenlose Versorgung auch auf dem Land indes

sollte nicht gerüttelt werden. Zu wichtig ist der neue Handy-Standard

für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Und das eben nicht nur an

Autobahnen, Bundesstraßen und in großen Städten. Der ländliche Raum

mit seiner starken mittelständisch geprägten Wirtschaft darf nicht

abgehängt werden. Die Regeln für die Versteigerung sollten deshalb

nachjustiert werden. Bei der Telekommunikation läuft Deutschland

schon jetzt weltweit der Musik hinterher. Das darf nicht so bleiben.

Die Forderungen an die Mobilfunkbetreiber müssen hoch bleiben. Im

Zweifel kassiert der Finanzminister eben nichts aus der

Versteigerung.

