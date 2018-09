Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zur Anti-Plastik-Strategie der EU

Es ist nicht absehbar, dass Kunststoffe aus der

industrialisierten Konsumgesellschaft verschwinden. Sicher, man kann

versuchen, die Flut an Plastiktüten beim Einkaufen zu reduzieren.

Hochwertige Kunststoffe werden aber in Zukunft eher noch mehr in

Fahrzeugen, in der Medizin, bei der Verpackung und Logistik

gebraucht. Es kann bei einer sinnvollen Anti-Plastik-Strategie also

nur zum Teil darum gehen, die Produktion einzudämmen. Vorrangiges

Ziel muss sein, die Folgen des Produktionsbooms im Plastikzeitalter

in den Griff zu bekommen. Das geht zum Beispiel, indem mehr Plastik

recycelt wird. Und auch bei der Recycling-Methode gibt es noch Luft

nach oben. Wenn es gelänge, ein chemisches Recycling im großen Stil

zu etablieren, wäre viel gewonnen. Darüber mit der Industrie zu reden

war goldrichtig. Hier hat sich die Kommission einmal nicht verhoben.

