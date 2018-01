Westfalenpost: Martin Korte zu den Sondierungsgesprächen

Das kategorische Nein verwandelte sich zuerst in

ein zögerliches Vielleicht, jetzt ist es ein klares Ja: Die

SPD-Spitze stimmt einer Großen Koalition nun doch zu. Veranlasst hat

die 180-Grad-Kehrtwende ein Gemisch aus staatspolitischer

Verantwortung, Pragmatismus, der Angst, bei Neuwahlen noch mehr

Stimmen zu verlieren, sowie wohl auch die Befürchtung, ohne

Regierungsbeteiligung Macht und Posten aufgeben zu müssen. Für Martin

Schulz fängt die Arbeit jetzt erst an. Der SPD-Vorsitzende muss die

Parteibasis davon überzeugen, dass der Kurs, den er selbst

leichtfertig und übereilt zunächst am Wahlabend und dann nach dem

Scheitern von Jamaika vorgegeben hatte, der völlig falsche ist.

Schulz ist ein guter Redner, aber das nötige Überzeugungs-Charisma

fehlt ihm (noch). Nicht wenige in der Partei werfen ihm eine

dilettantische Arbeit vor, weil er die Partei strategisch in eine

Sackgasse steuerte. Kernforderungen geopfert Zudem musste die SPD bei

den Sondierungen einige Kernforderungen opfern: Die

Bürgerversicherung kommt nicht, Steuererhöhungen für Reiche wird es

ebenfalls nicht geben. Das werden vor allem linke Sozialdemokraten

als Niederlage für die soziale Gerechtigkeit verbuchen. Ob die

angestrebten Änderungen bei der Finanzierung der Krankenversicherung,

beim Kindergeld, der Bildung und der Pflege dieses Manko kompensieren

können, hängt vor allem davon ab, wie Schulz und Co. sich und ihre

Themen in den kommenden Tagen verkaufen. Den 28-seitigen

Sondierungs-Wunschzettel als „hervorragend“ zu bezeichnen, ist

jedenfalls nicht der richtige Weg. Das kauft ihm niemand ab. Sicher

ist die neue Auflage der Großen Koalition jedenfalls noch lange

nicht. Der Sonderparteitag und die Mitgliederbefragung könnten dem

Parteichef noch gehörig um die Ohren fliegen – was dann auch das Ende

seiner dann kurzen Karriere an der SPD-Spitze zur Folge haben dürfte.

Nach den jüngsten Niederlagen der SPD in NRW und im Bund haben viele

in der Partei von der Notwendigkeit einer Erneuerung gesprochen, von

der Notwendigkeit, Antworten zu finden auf die Fragen, die die

Menschen wirklich bewegen. Bisher ist davon nichts zu erkennen, vor

allem nicht an Rhein und Ruhr. Nicht nur dort droht mit einer

Weiter-So-Politik die Bedeutungslosigkeit. Die Union feiert einen

Erfolg der Vernunft Ach ja: Es gibt ja auch noch den anderen

(zukünftigen) Koalitionspartner. Aber der ist kein Wackelkandidat.

Die Union feiert das Ergebnis der Sondierungsgespräche als Erfolg der

Vernunft und ist mit sich im Reinen. Angela Merkel hat sich wieder

einmal als glänzende Strategin erwiesen und kann weiter regieren. Die

Zugeständnisse an die SPD dürften weder sie noch den Rest von CDU und

CSU schmerzen; sie stärken sogar das soziale Gewissen in der Union.

Wahrscheinlich werden schon in Kürze die Stimmen, die vor ein paar

Wochen noch ihren baldigen Abschied herbeigeredet haben, verstummen.

Angel Merkel ist zwar keine Visionärin, aber ein Stehaufmännchen.

Inhaltlich konnte man unter dem Strich von den Sondierungsgesprächen

nicht mehr erwarten. Sie sind halt ein riesiger Kompromiss. Der

Politik-Wechsel in Deutschland – er wird wieder einmal vertagt.

