Rheinische Post: Kommentar / Kurz als Brückenbauer = Von Matthias Beermann

Der eine ist noch jung für sein Amt, der andere

sogar sehr jung: Das Treffen von Frankreichs Präsident Emmanuel

Macron und Österreichs Kanzler Sebastian Kurz fand auch deswegen

solche Beachtung, weil die beiden die nächste europäische

Politikergeneration verkörpern. Beide wollen Europa reformieren,

haben dabei aber nicht unbedingt dieselben Vorstellungen. In gewisser

Weise verkörpern Macron und Kurz sogar die beiden Lager in der EU,

deren Differenzen zuletzt immer offener zutage getreten waren. Der

Franzose tritt für eine noch stärkere europäische Integration ein;

der Österreicher pocht auf nationale Souveränität. Wo genau der

gemeinsam mit der rechtspopulistischen FPÖ regierende Kurz politisch

steht, muss sich erst noch zeigen. Dann wird man sehen, wie belastbar

sein Bekenntnis zur EU ist. Und vielleicht kann Kurz ja tatsächlich

als Brückenbauer zu den osteuropäischen Staaten dienen, von denen

einige offen euroskeptisch sind. Damit übernähme der Wiener Kanzler

jene Rolle, die früher einmal deutsche Regierungschefs ausfüllten. So

ändern sich die Zeiten.

