Westfalenpost: Schluss mit dem Gehoileüber die Oile

Oile statt Eule, Afl statt Apfel oder Färt statt

Pferd. Nur drei von zahllosen Beispielen, die Eltern von

Grundschulkindern seit Jahren an der Methode „Lesen durch Schreiben“

– im Volksmund auch „Schreiben nach Gehör“ – verzweifeln lassen. Wer

in den ersten Schuljahren seines Kindes darunter gelitten hat, dass

aus dem Vater ein Fata wurde und das Kind lip statt lieb schrieb, der

braucht keine Studie eines Psychologenteams, um zu wissen, dass diese

Methode zumindest in Reinform nicht taugt. Zumal das Ziel der

Methode, die Kinder zum Schreiben zu ermuntern und durch strenge

Korrekturen nicht zu demotivieren, keineswegs aufgeht: Jedenfalls

lässt sich an der Eltern-Basis nicht feststellen, dass Kinder, die

Zan statt Zahn schreiben durften, längere und bessere Aufsätze

schrieben als andere, die von ihren Lehrern oder Eltern verbessert

wurden. Im Gegenteil. Längst sind daher viele Grundschullehrer dazu

übergegangen, zugunsten der Kinder auf einen verantwortungsvollen

Methodenmix zu setzen. Die Studie gibt ihnen ebenso recht, wie der

NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP), die bereits zu Beginn des

Jahres angekündigt hatte, „Lesen durch Schreiben“ auf den Prüfstand

zu stellen. Doch den Stein der Weisen wird man mit der Rückkehr zur

Fibelmethode auch nicht gefunden haben. Denn Lesen und auch Schreiben

lernt man vor allem durch: Lesen – und auch Schreiben. Eltern müssen

sich die Zeit nehmen, ihren Kindern vorzulesen. Sie müssen sich die

Zeit nehmen, mit ihren Kindern in Bibliotheken zu gehen und mit ihnen

gemeinsam die richtigen Bücher auszuwählen, die sie fesseln. Wenn

Kinder Demos organisieren, damit Erwachsene ihr Smartphone weglegen,

sagt das alles.

