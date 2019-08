Wie der aktuelle Niedergang der Automobilindustrie gestoppt werden kann: Deutsche Umwelthilfe legt 12-Punkte-Plan für Klimaschutz und Arbeitsplätze vor

Deutschen Autobauern droht das Nokia-Schicksal: Sie

setzen trotz verschärfter Klimakrise und der weltweiten Abkehr von

schmutzigen Verbrennern wie nie zuvor auf klimaschädliche

Stadt-Geländewagen – Auf der zur Hausmesse von BMW, Daimler und VW

geschrumpften IAA liefern sich diese Hersteller ein absurdes Rennen

um die meisten und größten SUVs – Weltweite Nachfrage nach

innovativen Elektro-Pkws wird Herstellern aus den USA, Frankreich und

Asien überlassen – Deutsche Autobauer boykottieren insbesondere

Elektro-Pkw in der wichtigen Mittelklasse und verstärken sogar ihre

Diesel-Offensive – Kein einziges deutsches Fabrikat unter den

weltweit zwanzig meistverkauften Elektro-Pkws – DUH fordert Ausstieg

aus dem Verbrenner bis 2025 und ruft Verbraucher zum

–Verbrenner-Fasten– auf

Die Dramatik des aktuellen Niedergangs der deutschen

Automobilhersteller – der Schlüsselindustrie Deutschlands mit über

800.000 Arbeitsplätzen – zeigt sich nach Ansicht der Deutschen

Umwelthilfe (DUH) an der nahezu kompletten Absage internationaler

Autobauer für die ehemals weltgrößte Automesse IAA in Frankfurt.

Innerhalb weniger Jahre ist diese zu einer regionalen Hausmesse für

BMW, Daimler und Volkswagen zusammengeschrumpft. Die falsche

Schwerpunktsetzung auf Klimakiller-Fahrzeuge führt nicht nur zur

Absage anderer europäischer, asiatischer und innovativer

US-Autobauer, sondern zeigt auch das zunehmende Desinteresse

internationaler Automärkte an den veralteten und übermotorisierten

Verbrennern.

Als gebe es keine sterbenden Wälder, schmelzenden Gletscher und

vergiftete Luft in den Innenstädten, zelebrieren die deutschen

Autokonzerne mit dem SUV als Stadt-Geländewagen das wohl absurdeste

Mobilitätsangebot auf deutschen Asphaltstraßen. Um den Besuchern zu

erklären, warum sie geländegängige, große und schwere SUVs benötigen,

bauen BMW, Daimler und VW sogar einen 4.000 Quadratmeter großen „IAA

Offroad Parcours inmitten von Frankfurt um pure Action und Fahrspaß“

mit Klimakiller-SUVs erleben zu können.

„Mit Werbemillionen inszenieren sich BMW, Daimler und vor allem VW

gerade angesichts ihres sich aktuell zunehmenden Niedergangs als

Klimaversteher und kündigen zahlreiche Umwelt-Innovationen an. Das

erinnert fatal an die vermeintlich –grüne– IAA des Jahres 2007. In

Wirklichkeit treten die Hersteller bei alternativen Antrieben weiter

auf die Bremse. Aus der Erfahrung mit den nicht eingehaltenen

Versprechungen bewerten wir nur die tatsächlich bestellbaren Modelle

und nicht die für die Zukunft versprochenen Serienfahrzeuge,

Prototypen und Design-Studien“, so Jürgen Resch,

Bundesgeschäftsführer der DUH.

Besonders erschreckend ist die Situation nach Ansicht der DUH bei

den batterieelektrischen Fahrzeugen. Unter den weltweit zwanzig

meistverkauften Elektro-Pkw des Jahres 2018 findet sich kein einziges

Modell eines deutschen Herstellers. Zudem hat sich in den vergangenen

Monaten das Angebot an reinen Elektro-Pkw verringert. Aktuell können

nur noch drei Modelle konfiguriert und geliefert werden: der in die

Jahre gekommene i3 von BMW als einziger deutscher Elektro-Kompakt-Pkw

und zwei schwere und sündhaft teure Elektro-SUVs, der Mercedes EQC

und der Audi E-Tron. Drei andere, im In- und Ausland bekannte

deutsche Elektro-Modelle können aktuell nicht einmal mehr bestellt

bzw. konfiguriert werden: Still und heimlich wurden der

Elektro-Smart, der E-Golf und der E-Up aus dem jeweiligen

Konfigurator entfernt.

Selbst bei den wenigen für 2020 angekündigten neuen reinen

Elektro-Modellen ist in der volumenstarken Mittelklasse kein

deutsches Elektrofahrzeug geplant. Kia, Hyundai und Tesla mit dem

Model 3 definieren den aktuellen Standard.

„Die heute bestell- und verfügbaren Modelle der deutschen

Autokonzerne zeigen das ökologische, aber nun auch nicht mehr zu

leugnende industriepolitische Desaster einer gescheiterten

Mobilitätspolitik von Autokanzlerin Angela Merkel und ihrer

industriehörigen Verkehrsminister Ramsauer, Dobrindt und Scheuer.

BMW, Daimler und VW setzen weiterhin auf immer größere, schwerere und

klimaschädliche Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren – und die von ihnen

ferngesteuerte Bundesregierung lässt sie gewähren“, so Resch weiter.

Aktuell leisten sich die deutschen Hersteller einen absurden

Wettbewerb um den größten und längsten SUV: Die neuesten Modelle

passen nicht mehr in normale Parkbuchten und belegen in der Stadt oft

zwei Parkplätze. Mercedes übertrumpft mit dem 5,21 m langen GLS

Monster-SUV den zuvor kurzzeitig größten BMW X7. Da der Mercedes GLS

zu breit für Waschstraßen ist, knickt er seine Räder dort nach innen

ein. Das sind die absurden –Innovationen–, auf die deutsche Autobauer

auch noch stolz sind.

„Wenn die Bundesregierung BMW, Daimler und VW keine Radikalkur in

Richtung Zukunftsfähigkeit und Umstieg auf alternative Antriebe

verordnet, werden diese in wenigen Jahren nur mehr ein Nischendasein

als Hersteller für Oldtimer-Ersatzteile spielen. Der Rückstand auf

die führenden Hersteller von batterieelektrischen Modellen beträgt

zwischenzeitlich fünf bis sieben Jahre. Die Digitalisierung scheitert

im analogverliebten Deutschland bereits am fehlenden Tempolimit. Erst

durch weltweit weitgehend einheitliche Höchstgeschwindigkeiten haben

die deutschen Autobauer überhaupt eine Chance, ihren Rückstand in der

Entwicklung und Erprobung teilautonomer Fahrassistenzsysteme

aufzuholen. Die Bundesregierung muss sich endlich eingestehen, dass

sie mit ihrer bisherigen Industriepolitik und vielen Fördermilliarden

gescheitert und mitverantwortlich dafür ist, dass die deutschen

Autokonzerne mit Vollgas auf eine Betonmauer zurasen“, kritisiert

Resch weiter.

Die DUH fordert von den Autokonzernen einen radikalen

Modellwechsel und freiwilligen Stopp der Entwicklung neuer schwerer

SUV-Modelle. Die dadurch freiwerdenden Ingenieursteams sollten mit

der Entwicklung von Elektrobussen und batterieelektrischer Pkw- und

Nutzfahrzeuge betraut werden. „Immer größere und durstigere

Geländefahrzeuge sind eine Kampfansage an die Mobilitätswende und

sollten zukünftig dem Revierförster in Berchtesgarden vorbehalten

sein“, so Resch.

Dass Deutschland seine Klimaschutzziele für 2020 drastisch

verfehlt, ist auch auf die auf kurzfristigen Profit angelegten

Fehlentscheidungen für rückständige, schmutzige Technik in den

Zentralen der hiesigen Autokonzerne zurückzuführen. Einzig im

Verkehrssektor bleiben die CO2-Emssionen gleich. Seit zwei Jahren

steigen die CO2-Emissionen von Neuwagen wieder an.

„Wir steuern mit Vollgas auf den Klima-Kollaps zu. Die

Gesellschaft hat die Dringlichkeit, zu handeln erkannt – im Gegensatz

zur Bundesregierung. Die einzige Antwort von Verkehrsminister Andreas

Scheuer sind mutlose aktionistische Maßnahmen. Der Versuch, die

Busspuren in unseren Städten mit Pkws und E-Scootern zu verstopfen,

ist ein Beispiel für seinen fortgesetzten Boykott der Verkehrswende.

Was wir stattdessen brauchen ist der große Wurf. Da die Autokonzerne

von sich aus nicht umsteuern, fordern wir die Bundesregierung auf,

den Ausstieg aus dem Verbrenner 2025 zu beschließen und so ein klares

Signal an die Autokonzerne zu senden, dass sich die Bundesregierung

nicht länger aus den Vorstandszentralen fernsteuern lässt. Nur so

werden die Autoindustrie wieder auf zukunftsweisenden Kurs gebracht

und die Klimaschutzziele erreicht“, sagt Barbara Metz,

Stellvertretende Bundesgeschäftsführerin der DUH.

Nach Ansicht der DUH ist ein Grund der aktuellen Krise der

deutschen Autobauer auch das verloren gegangene Vertrauen. Um dieses

speziell bei Autokäufern wiederherzustellen ist eine schonungs- und

lückenlose Offenlegung aller illegalen Abschalteinrichtungen in den

über 11 Millionen betroffenen Diesel- Fahrzeugen ebenso notwendig,

wie die Offenlegung der behördlichen CO2- und Stickstoff

(NOx)-Messprotokolle durch das Kraftfahrt-Bundesamt. Außerdem fordert

die DUH ein klares Bekenntnis der Diesel-Konzerne zur

Hardware-Nachrüstung bei allen Betrugs-Diesel.

„Auch das konspirativ zwischen Industrie und Politik stattfindende

Falschspiel bei den Spritverbrauchs- und CO2-Angaben muss ein Ende

finden. Die Käufer von Neufahrzeugen dürfen nicht erst mit dem

Steuerbescheid über die korrekten CO2-Werte informiert werden,

sondern bereits beim Fahrzeugkauf“, so Metz weiter.

Norwegen, Dänemark, Frankreich oder China haben den Ausstieg aus

dem Verbrenner bereits beschlossen. Der Verbrenner-Ausstieg muss

durch ein auf effiziente Elektrofahrzeuge ausgerichtetes

Ordnungsrecht eingeleitet sowie einer entsprechenden Steuer- und

Anreizpolitik begleitet und unterstützt werden. Ein ernstgemeinter

und schneller Einstieg in die alternativen Antriebe muss sich

ausschließlich auf batterieelektrische Antriebe und Entwicklungen

beschränken.

Das von der Bundesregierung 2008 formulierte Ziel und die von den

Autokonzernen als Gegenleistung für viele Milliarden Fördermittel

versprochenen eine Million E-Fahrzeuge bis 2020 werden nicht

erreicht. Der Bestand an reinen Elektro-Pkw auf deutschen Straßen zum

Jahresbeginn 2019 betrug gerade 83.200 Fahrzeuge. Angesichts 47,1

Millionen insgesamt zugelassener Pkws sind dies nicht einmal 0,2

Prozent. Von 2008 bis 2019 ist zudem die Zahl der Pkws mit

Verbrennungsmotor um weitere 5,9 Millionen Fahrzeuge angewachsen. Um

die Klimaschutzziele zu erreichen, wären laut Umweltbundesamt 12

Millionen E-Fahrzeuge bis 2030 nötig.

„Die Verbraucher fordern wir auf, ein deutliches Signal an die

Hersteller zu senden und keine Neuwagen mehr ohne effizienten

Elektromotor zu kaufen. Sie können sich bereits heute aus einem immer

vielseitigeren Angebot an Elektrofahrzeugen bedienen. Alternativ

sollten sie ihr aktuelles Fahrzeug so lange weiter nutzen. Wir

drängen daher vehement darauf, dass bereits zugelassene Diesel-Pkw

mittels Hardware-Nachrüstung überall fahren dürfen“, so Metz.

12-Punkte-Plan für Klimaschutz und eine zukunftsfähige

Automobilindustrie

Wie die deutsche Automobilindustrie ihre Glaubwürdigkeit

wiederherstellen muss

1. Die deutschen Automobilhersteller legen noch vor der Eröffnung

der IAA im September 2019 gegenüber der Öffentlichkeit und den 11

Millionen betroffenen Besitzern von Diesel-Pkw alle verbauten

Abschalteinrichtungen (defeat devices entsprechend der EU-Verordnung

715/2007) offen, und zwar unabhängig davon, ob sie diese für legal

halten oder bereits von Gerichten oder Behörden als illegal

eingestuft wurden.

2. Die Automobilkonzerne erklären vor der Eröffnung der IAA ihr

Einverständnis, dass das Bundesverkehrsministerium (BMVI) und das

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) alle relevanten Diesel-Akten und vor allem

alle Messprotokolle der realen Abgas- wie CO2-Emissionen der vom

Diesel-Abgasbetrug betroffenen Fahrzeuge veröffentlicht werden. Die

DUH klagt seit fast vier Jahren auf deren Offenlegung und hat in

allen Instanzen die Verfahren gewonnen. Das BMVI und KBA weigern sich

jedoch unter Hinweis auf die Dieselkonzerne, die Urteile umzusetzen.

3. Die deutschen Autokonzerne verpflichten sich noch vor Eröffnung

der IAA, an allen 11 Millionen Diesel-Pkw der Abgasstufe Euro 5+6

eine für die Besitzer kostenfreie Hardware-Nachrüstung durchzuführen.

Diese Fahrzeuge sind von Diesel-Fahrverboten im In- wie Ausland

befreit.

4. Die Autokonzerne verpflichten sich zur Einstellung der

Entwicklung bzw. einem Verkaufsstopp von besonders klimaschädigenden

SUV-Modellen.

Was die Bundesregierung im September im Klimakabinett beschließen

muss

5. Klares Signal an die Autokonzerne und Sicherstellung einer

ausreichenden Nachfrage: Keine Neuzulassung von reinen

Verbrenner-Pkws in Deutschland ab dem 1.1.2025.

6. Umstrukturierung des Kraftfahrt-Bundesamts: (Rück-)Übertragung

der Zuständigkeit für die Kontrollen zur Einhaltung von CO2- oder

Abgasvorschriften im realen Betrieb auf der Straße an das

Umweltbundesamt.

7. Verhängung von 5.000 Euro Ordnungsstrafe pro Betrugsdiesel

gegenüber allen in- wie ausländischen Herstellern bzw. Importeuren

und damit einhergehend auch Beendigung eines

Vertragsverletzungsverfahrens der EU.

8. Beendigung der Täuschung von aktuell über 3 Millionen

Fahrzeugkäufern, denen die CO2-Emissionen erst nach der Zulassung mit

dem Kfz-Steuerbescheid mitgeteilt werden.

9. Unmittelbar wirksame Anreize für die Automobilindustrie,

effiziente und attraktive batterieelektrische Fahrzeuge zu

entwickeln: Beendigung der Dieselkraftstoff-Subventionierung sowie

eine Änderung der Kfz-Steuer mit einer Bonus-Malus-Regelung

entsprechend der realen CO2-Emissionen.

10. Einführung eines Tempolimits von 120 km/h auf Autobahnen,

Tempo 80 außerorts und Regelgeschwindigkeit von 30 km/h in der Stadt,

um die Wettbewerbsfähigkeit von E-Fahrzeugen zu verbessern, aber

auch, um die Digitalisierung bezüglich teilautonomer

Fahrassistenzsysteme überhaupt erst zu erleichtern bzw. zu

ermöglichen.

11. Angesichts 60 Prozent gewerblicher Neuzulassungen in

Deutschland: Keine Absetzbarkeit von Dienstwagen, deren CO2-Ausstoß

höher ist als der jeweilige EU-Jahreszielwert. Bewertung insbesondere

der Plug-In-Hybride an ihrem CO2-Ausstoß mit leerer Batterie.

Was der Verbraucher tun kann

12. Um ein klares Signal an die Industrie zu senden und die

Automobilkonzerne zu unterstützen, die effiziente Elektrofahrzeuge

anbieten: Die DUH ruft Verbraucher zu einem –Verbrenner-Fasten– auf,

d.h. keine neuen Fahrzeuge mit reinem Verbrennungsmotors mehr zu

kaufen. Idealerweise Verzicht auf einen Pkw und Nutzung von Bahn,

Bus, Straßenbahn und Fahrrad. Falls dennoch ein Pkw angeschafft

werden soll: Beschränkung auf Fahrzeuge mit elektrischem Antrieb und

niedrigem Stromverbrauch oder den Neukauf so lange herauszögern, bis

ein geeignetes Fahrzeug mit alternativem Antrieb angeboten wird.

Pressekontakt:

Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer

0171 3649170, resch@duh.de

Barbara Metz, Stellvertretende Bundesgeschäftsführerin

0170 7686923, metz@duh.de

DUH-Pressestelle:

Ann-Kathrin Marggraf, Marlen Bachmann

030 2400867-20, presse@duh.de

www.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe,

www.facebook.com/umwelthilfe, www.instagram.com/umwelthilfe

Original-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell