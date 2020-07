Wie ehrlich sind Home Office Mitarbeiter während der Corona Krise?

Was sich im ersten Moment sehr komfortabel anhören mag, ruft auch immer wieder Betrüger auf den Plan. Denn: im Home Office zu arbeiten, bedeutet auch, einen hohen Vertrauensvorschuss zu genießen. Immerhin sind Vorgesetzte und Abteilungsleiter dazu gezwungen, zu glauben, dass ihre Angestellten auch tatsächlich arbeiten und sich nicht die Zeit anderweitig vertreiben.

Betrüger im Home Office während der Corona Krise?

Eine professionelle Privatdetektei kann dabei helfen, Home Office Betrüger zu stellen! Die entsprechenden Ermittlerteams arbeiten diskret, fachmännisch und überwachen die jeweiligen Mitarbeiter. Fragen wie “Verlässt der Arbeitnehmer sein Zuhause, um beispielsweise einkaufen zu gehen?” oder “Ist der betreffende Angestellte zur vorgegebenen Bürozeit tatsächlich im Office?” können so schnell beantwortet und dokumentiert werden.

Selbstverständlich wäre es falsch, Ihren Mitarbeitern generell nicht zu vertrauen. Die meisten Arbeitnehmer sind – gerade in Bezug auf Home Office und Co. – sehr verlässlich und haben einen entsprechenden Vertrauensvorschuss durchaus verdient.

Wer jedoch bemerkt, dass:

seine Mitarbeiter sowohl telefonisch als auch per E-Mail schlecht erreichbar sind

die Leistung der Arbeitnehmer im Vergleich zur Zeit vor der Coronakrise abnimmt,sollte hellhörig werden.

Manchmal ist es auch das berühmte Bauchgefühl, das dafür sorgt, dass Klienten sich mit unserem Ermittlerteam in Verbindung setzen.

In einigen Fällen kann ein entsprechender Grundverdacht nicht bestätigt werden und es zeigt sich lediglich, dass andere Umstände für einen eventuellen Leistungsabfall gesorgt haben.

Selbstverständlich arbeiten seriöse Ermittlerteams diskret, so dass die überwachte Person zu keinem Zeitpunkt bemerkt, dass sie observiert wird.