„Wie glauben junge Leute?“ 6,7 Millionen Exemplare chrismon spezial zum Reformationstag

Wie glauben junge Leute? Das evangelische Magazin

chrismon hat fünf Frauen und Männer zwischen 19 und 30 Jahren

gefragt, unter ihnen die Bloggerin Jana Highholder. Sie erzählen von

ihrem Engagement und ihren Gemeinschaftserlebnissen – im

Gottesdienst, in der Kirche und im Alltag.

Diese Interviews stehen im 26-seitigen chrismon spezial zum

Reformationstag (31. Oktober). Das Heft liegt ab dem 21. Oktober in

einer Auflage von 6,7 Millionen Exemplaren bundesweit über 80 Tages-

und Sonntagszeitungen bei. Über 300.000 Exemplare werden direkt in

Kirchengemeinden verteilt. Das chrismon spezial erscheint in fünf

Regionalausgaben und entstand in Zusammenarbeit mit der Evangelischen

Kirche in Deutschland (EKD) sowie den 20 evangelischen Landeskirchen.

Auf dem Titel: Der SPD-Politiker Martin Schulz und die

Schauspielerin Iris Berben. Sie sprechen in einem Doppelinterview

über ihr Scheitern und ihre Erfolge und was sie daraus gelernt haben,

warum für sie Religion ein Thema ist und über den Aufbruch, den die

Gesellschaft jetzt bräuchte.

Reformation heißt Erneuerung, Aufbruch. Wie kommen Menschen

unterschiedlicher Religionen in einer zunehmend multireligiösen

Gesellschaft zusammen? Initiativen in Hamburg-Wilhelmsburg und in

München zeigen dafür Wege auf, ebenso eine interreligiöse

Kindertagesstätte im niedersächsischen Gifhorn und das Berliner House

of One. Auch Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in

Deutschland, plädiert im chrismon spezial für religiöse Aufklärung –

und zwar von Anfang an, in Kindergärten und Schulen.

Alle Artikel aus dem chrismon spezial sowie das Heft als PDF zum

Download unter: www.chrismon.de/spezial2018

Das evangelische Magazin chrismon liegt in seinen regulären

Ausgaben monatlich in einer Auflage von 1,6 Millionen Exemplaren den

großen deutschen Tages- und Wochenzeitungen Süddeutsche Zeitung, Die

Zeit, Die Welt und Die Welt kompakt, Welt am Sonntag (nur

Norddeutschland), Frankfurter Allgemeine Zeitung (nur Frankfurt und

Rhein-Main), Hannoversche Allgemeine und Neue Presse, Altmark

Zeitung, Leipziger Volkszeitung, Märkische Allgemeine Zeitung sowie

Dresdner Neueste Nachrichten bei. Verlegt wird chrismon vom

Hansischen Druck- und Verlagshaus (HDV), einer 100-prozentigen

Tochter des Gemeinschaftswerks der Evangelischen Publizistik (GEP).

Die zentrale Medieneinrichtung der Evangelischen Kirche in

Deutschland (EKD) trägt unter anderem die Zentralredaktion des

Evangelischen Pressedienstes (epd), die Rundfunkarbeit der EKD und

das Onlineportal evangelisch.de.

