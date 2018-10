Winkelmeier-Becker/Luczak: Ausgewogener Kompromiss zum Schutz der Mieter

Bundestag berät Mietrechtsanpassungsgesetz

Am heutigen Freitag berät der Deutsche Bundestag den Entwurf für

das Mietrechtsanpassungsgesetz. Dazu erklären die rechts- und

verbraucherpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,

Elisabeth Winkelmeier-Becker, und der zuständige Berichterstatter,

Jan-Marco Luczak:

Elisabeth Winkelmeier-Becker: „Von dem Gesetz geht ein wichtiges

Signal für bezahlbares Wohnen an die Mieter in unserem Land aus. Die

Menschen brauchen auch in angespannten Wohnungsmärkten einen

zuverlässigen Schutz vor steigenden Mieten. Diesen Schritt geht die

Union mit den neuen Regelungen zur Mietpreisbremse. Auch die Umlage

von Modernisierungskosten auf die Miete regeln wir neu. Für die Dauer

von fünf Jahren dürfen in angespannten Wohnungsmärkten jährlich nur

noch acht statt elf Prozent der Kosten auf die Miete umgelegt werden

– eine deutliche Entlastung für die Mieter.“

Jan-Marco Luczak: „Unser soziales Mietrecht lebt von einem gut

ausgewogenen Kompromiss zwischen Mietern und Vermietern. Diesen haben

wir mit diesem Gesetz gefunden. Die Union will, dass eine Wohnung

auch nach einer Modernisierung noch bezahlbar ist. Gleichzeitig

schaffen wir einen Rahmen, der energetische Sanierungsmaßnahmen und

einen altersgerechten Umbau wirtschaftlich tragbar bleiben lässt. Mit

dem vereinfachten Verfahren bei Modernisierungen bis 10.000 Euro

erleichtern wir vor allem Investitionen für private Kleinvermieter.

Die umzulegenden Kosten einer Modernisierung können jetzt ohne

bürokratischen Aufwand berechnet werden. Dem bewussten

Herausmodernisieren von Mietern werden wir hingegen einen Riegel

vorschieben. Vermieter werden künftig sanktioniert, wenn sie

Modernisierungsmaßnahmen dazu missbrauchen, Mieter aus ihren

Wohnungen zu vertreiben. Das wird ordnungswidrig sein und

Schadensersatzansprüche auslösen. Damit setzen wir ein klares Signal

an die schwarzen Schafe unter den Vermietern. Diese Maßnahmen haben

wir jetzt mit unserem Koalitionspartner vereinbart. Weitergehende

Forderungen nach mehr Regulierung, wie sie insbesondere aus der

Opposition zu hören sind, lehnen wir ab, um die Ausgewogenheit des

Mietrechts nicht zu gefährden. Wir dürfen unsere Politik nicht von

den Extremen ableiten, sondern müssen im Interesse aller für

Ausgleich sorgen.“

