“Wir haben fertig”: Mattisburg Halle (Saale) wird an Träger übergeben (FOTO)

Nach nur einem Jahr Bauzeit übergibt Johanna Ruoff,Geschäftsführerin der Stiftung “Ein Platz für Kinder” das neu erbauteKinderschutzhaus an den künftigen Träger der Einrichtung, den CaritasRegionalverband Halle e.V. Nach Hamburg und Hannover ist es die dritteEinrichtung der Stifterin in Deutschland. Gemeinsam mit der D. und H.Urban-Stiftung, dem Sternstunden e.V., “Ein Herz für Kinder – Bild hilft e.V.”,der Aktion Kindertraum gGmbH und vielen weiteren Spendern sowie Unterstützernentstand damit erstmals in Mitteldeutschland eine Mattisburg, die speziell fürKinder im Alter zwischen vier und zwölf Jahren ausgerichtet ist, die sexuellenMissbrauch, Gewalt und massive Vernachlässigung erlebt haben. Betreiber derEinrichtung ist ab sofort der Caritas Regionalverband Halle e.V. Alsmedizinischer Kooperations-partner konnte das Hallenser Krankenhaus St.Elisabeth und St. Barbara gewonnen werden.

Mit der Übergabe des Hauses – welches über eine Gesamtfläche von 423

Quadratmetern verfügt – beginnt nun die intensive Schulung der Mitarbeiter vor

Ort. Ab Mitte Februar werden die ersten Kinder in das Haus einziehen. “Wir sind

froh und stolz zugleich, dass wir unser drittes Schutzhaus fertigstellen

konnten. Damit können wir ab sofort noch mehr Kindern helfen. Das ist für uns

Motivation und unser Antrieb weiterzumachen. Wer einmal in die Augen eines

Mattisburg-Kindes geschaut hat, versteht, warum wir bundesweit für noch mehr

Schutzhäuser dieser Art kämpfen müssen”, begründete Johanna Ruoff im Rahmen der

Eröffnungsfeierlichkeiten ihren unermüdlichen Einsatz für die Stiftung.

Die Gäste des Eröffnungsfeierlichkeiten konnten sich vor Ort ein Bild von den

Besonderheiten des Baus auf dem rund 1.008 qm großen Grundstück machen:

beruhigende Farben, unkaputtbare Möbel, verletzungsarme Gestaltung der Räume,

durchdachte Strukturen für den täglichen Ablauf und Kinderzimmer, die die Jungen

und Mädchen je nach Geschmack ausgestalten können. Im Anschluss an die

Feierlichkeiten wurde das Kinderschutzhaus von Propst Reinhard Hentschel

gesegnet.

Das Konzept der “Mattisburgen”

Seit nunmehr fünfzehn Jahren widmet sich Johanna Ruoff, Gründerin der Stiftung

“Ein Platz für Kinder”, gemeinsam mit Stifterin Dorothea Urban, D. und H.

Urban-Stiftung, dem Bau von Schutzhäusern, um Kindern in besonderen

Ausnahmesituationen ein Zuhause auf Zeit zu geben. Die Vier- bis 12-Jährigen

haben Schlimmes erlebt. Niemand kennt ihre Geschichten. Aber aufgrund der

erlebten Traumata konnten sie in ihren Familien, Heimen oder Pflegefamilien

keinen Fuß fassen. Sie fallen durch besonderes Verhalten auf: Gewalt,

Selbstzerstörung, totalen Rückzug von der Welt oder andere Kind untypische

Verhaltensweisen. Die Gründe dafür liegen tief. Nicht selten befanden sich die

Jungen und Mädchen in kinderpornografischen Strukturen oder erlitten jahrelangen

sexuellen Missbrauch. Das Jugendamt verweist die kleinen Opfer in die

Mattisburgen. In den folgenden zwei Jahren gilt es, das Vertrauen der Kinder zu

gewinnen, ihnen zuzuhören und sie zu verstehen. Die Betreuer sind in dieser Zeit

besonders gefordert, denn die Misshandlungen, die Gewalt oder die

Vernachlässigungen haben tiefe Spuren in den Kinderseelen hinterlassen. Darum

ist der Betreuungsschlüssel in den Mattisburgen im Verhältnis 1:0,59 angesetzt.

Nach dem Aufenthalt in den Schutzhäusern wird gemeinsam mit dem Jugendamt

entschieden, wo das Kind optimal untergebracht werden kann.

Die Partner der “Mattisburg Halle”

Das Kinderschutzhaus in Halle (Saale) ist im Jugendschutz für ganz

Sachsen-Anhalt von besonderer Bedeutung, da es die erste Einrichtung dieser Art

ist. Die Nähe zum Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara in Halle (Saale) und

die Möglichkeit zum direkten fachlichen Austausch ist für die Caritas Halle als

Träger der Mattisburg optimal.

“Mit der Mattisburg in Halle (Saale) können Kinder eine neue Lebensperspektive

geben, die ohne diese Einrichtung durch das Raster der Jugendhilfe gefallen

wären”, erläutert Caritas-Vorstand Susanne Willers. Mit diesem Kinderschutzhaus

komplettieren wir unser breites Angebot im der Kinder- und Jugendhilfe um einen

wichtigen Baustein. Wir freuen uns auf –unsere– ersten Mattisburg-Kinder”, so

die engagierte Kinderschützerin weiter.

Dorothea Urban zeigte sich zufrieden, dass eine weitere Mattisburg

fertiggestellt werden konnte: “Meinem verstorbenen Mann und mir war es wichtig,

Kindern in Notsituationen Schutz zu geben. Das Mattisburgen-Konzept ist

hervorragend geeignet, Kindern nachhaltig zu helfen.”

Thomas Jansing, Initiator und Geschäftsführer des Sternstunden e.V., begründet

das Engagement des Vereins wie folgt: “Für uns ist die Mattisburg in Halle

(Saale) ein Leuchtturmprojekt. Kindern, die so viel schlimmes erleben mussten,

helfen zu können, war für uns eine Herzensangelegenheit. Das ist auch der Grund,

warum wir die Stiftung “Ein Platz für Kinder” außerhalb der Landesgrenzen

Bayerns bei dem Bau des Schutzhauses unterstützt haben.

Der Geschäftsführer des St. Elisabeth und St. Barbara Krankenhauses in Halle

(Saale), Thomas Wüstner, weiß um die Bedeutung der Mattisburg: “Unsere Klinik

für Kinder- und Jugendpsychiatrie, -psychosomatik und -psychotherapie verfügt

über großes Know-how. Doch ein Aufenthalt in unserem Haus ist in der Regel

zeitlich begrenzt. Die Möglichkeit, mit der Mattisburg Halle (Saale)

zusammenarbeiten zu können, ist auch für unsere Patienten eine hervorragende

Perspektive.”

