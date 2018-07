Wirtschaftsrat: Neue Rentengeschenke zulasten der Beitragszahler verschärfen Armutsprobleme in Deutschland / Wolfgang Steiger: „SPD kündigt den Generationenvertrag auf“

Der Wirtschaftsrat der CDU e.V. kritisiert die

zusätzlichen Belastungen der jungen Generation durch das Rentenpaket

von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Generalsekretär Wolfgang

Steiger erklärt: „Neue Rentengeschenke zulasten der Beitragszahler

verschärfen langfristig die Armut in Deutschland. Denn die ältere

Generation wird auch zukünftig viel weniger von Armut betroffen sein,

als junge Erwerbstätige.

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hat jüngst

die Prognose des wissenschaftlichen Beirats beim

Bundeswirtschaftsministerium bestätigt: Bis 2030 wird die Zahl

Älterer, die auf Grundsicherung angewiesen sind, von heute drei auf

maximal fünf Prozent ansteigen. Zugleich erhalten bereits heute acht

Prozent der erwerbstätigen Generation und 15 Prozent der Kinder Hartz

IV. Wer Ältere mit der unbegründeten Sorge vor massenhafter

Altersarmut ködert, handelt verantwortungslos. Denn der Zahlbetrag

der Rente steigt durch die Koppelung an die Lohnentwicklung trotz

Niveaukürzung ohnehin weiter an – im laufenden Jahr um 3,2 Prozent im

Westen und 3,4 Prozent im Osten. Deshalb ist die im Gesetzentwurf von

Bundesminister Heil vorgesehene Fixierung des Rentenniveaus

überflüssig.

Umso dringender brauchen wir endlich mehr Transparenz in der

Altersvorsorge durch ein säulenübergreifendes

Renteninformationssystem. Dieses nimmt den Älteren die

fälschlicherweise geschürte Furcht vor massenweiser Altersarmut, und

Jüngere werden vor Überlastung geschützt, wenn jedes Rentengeschenk

künftig ein individuelles Preisschild für die Beitragszahler trägt.

Durch mehr Transparenz würde für jeden ganz unmittelbar

ersichtlich, dass die Sozialdemokraten mit dem geplanten neuen

Rentenpaket den Generationenvertrag aufkündigen, da sie die Kosten

des demographischen Wandels einseitig den Jungen aufbürden: Bisher

lässt die Bevölkerungsalterung durch den von Rot-Grün eingeführten

demographischen Faktor zugleich Rentenbeiträge steigen (und damit

Nettolöhne der Erwerbstätigen schrumpfen) sowie das Rentenniveau

sinken. Künftig soll nach dem Gesetzentwurf von Minister Heil das

Rentenniveau bei 48 Prozent festgeschrieben werden. Die Folge:

Rentenbeiträge steigen noch rasanter, die jungen Erwerbstätigen

werden einseitig zum Lastesel des demographischen Wandels. Nach 2024,

wenn die Rentenbeiträge nach den SPD-Plänen auf 22 Prozent gestiegen

sind, dürften die Jungen zudem über höhere Steuern zur Ader gelassen

werden.

Auch die im Gesetzentwurf vorgesehene Bevorzugung von Personen mit

einem Arbeitslohn von maximal 1.300 Euro bei den Rentenbeiträgen geht

völlig am Ziel vorbei. Davon profitieren in erster Linie

Teilzeitbeschäftige, ohne dass ihre Bedürftigkeit geprüft würde. Die

Zeche zahlen alle anderen Beitragszahler, deren Einzahlungen weniger

wert werden. Altersarmut bekämpft man so ganz sicher nicht.“

Der Schlüssel zu auskömmlichen Renten für die Älteren ohne

Überlast der Jungen liegt in mehr Transparenz in der Altersvorsorge

bei gleichzeitiger Verlängerung der Lebensarbeitszeit und der Bindung

des Renteneintrittsalters an die Lebenserwartung. „Wir müssen uns

ehrlich machen. Bei immer weniger Beitragszahlern und steigender

Rentenbezugsdauer führt kein Weg daran vorbei, dass die Menschen in

Zukunft auch über das 67. Lebensjahr hinaus arbeiten“, betont

Wolfgang Steiger.

