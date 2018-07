Repräsentative Umfrage zur Rente

Deutsche haben mehrheitlich falsche Vorstellung

über zukünftige Rentenentwicklung // INSM startet Kampagne „Geht–s

noch GroKo?“ gegen Rentenpläne der Regierung

Drei von vier Deutschen haben eine falsche Vorstellung von der

Entwicklung der Renten. Das ist das Ergebniss einer repräsentativen

Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag der

Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Demnach glaubt die

überwiegende Mehrheit der Deutschen nicht, dass die Kaufkraft der

Renten auch in Zukunft steigen wird, sondern erwartet ein Absinken

der Renten. Das ist aber das Gegenteil von dem, was Bundesregierung

und Experten vorhersagen.

Bundessozialminister Hubertus Heil hat sein Gesetzespaket für eine

Rentenreform vorgelegt, das nach Überzeugung der Initiative Neue

Soziale Marktwirtschaft die Politik der Großen Koalition auf Kosten

der jungen und der zukünftigen Generation fortsetzt. Statt die

Bevölkerung aufzuklären, spielt die Politik mit den Ängsten der

Bürger. Die glauben nämlich mehrheitlich, dass die Renten in Zukunft

sinken werden. Das aber wird nach der aktuellen Gesetzeslage nicht

passieren. Im Gegenteil. Die INSM fordert deshalb von der Politik

Aufklärung statt die Fortsetzung generationenungerechter

rentenpolitischer Maßnahmen und startet mit der heutigen Vorstellung

von Heils Rentenplänen ihre Kampagne „Geht–s noch GroKo?“.

Dieser – nach wissenschaftlichem Stand der Forschung – falschen

Vorstellung bei einem Großteil der Bevölkerung soll die

Bundesregierung mit einer Aufklärungskampagne begegnen. Hubertus

Pellengahr, Geschäftsführer der INSM: „Wenn sich herumspricht, dass

sich die Rentner der nächsten Generation deutlich mehr leisten

können, als heutige Rentner, könnte viel verlorenes Vertrauen in

unser Rentensystem zurück gewonnen werden.“

Die INSM fordert die Bundesregierung deshalb mit ihrer heute

gestarteten Kampagne „Geht–s noch GroKo?“ auf, bei der gesetzlichen

Rente wieder auf eine gerechte Verteilung der Lasten auf Alt und Jung

zu achten. Unter anderem demonstrierte die INSM bereits heute

Vormittag vor dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales mit

Kinderfahrrädern, auf deren Gepäckträgern überdimensionierte

(Renten-)Pakte platziert waren.

Alle Informationen zum Start der Kampagne „Geht–s noch GroKo?“

finden Sie unter www.insm.de

Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft ist ein

überparteiliches Bündnis aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft.

Sie wirbt für die Grundsätze der Sozialen Marktwirtschaft in

Deutschland und gibt Anstöße für eine moderne marktwirtschaftliche

Politik. Die INSM wird von den Arbeitgeberverbänden der Metall- und

Elektro-Industrie finanziert.

