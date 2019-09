„Woche der Berufsbildung“ in Rheinland-Pfalz / Minister Wissing trifft Hörakustik-Auszubildende (FOTO)

Das Motto der diesjährigen „Woche der Berufsbildung“ inRheinland-Pfalz lautet „Chance Handwerk“. Sie wirbt für die Aus- undFortbildung und stellt zu diesem Zweck Meisterbetriebe mit ihrerAusbildungsleistung heraus. Veranstalter ist das Ministerium fürWirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz. Am4. September 2019 besuchte Wirtschaftsminister Volker Wissing denHörakustik-Ausbildungsbetrieb Hörgeräte Fachberatung Becker GmbH inMainz.

Betrieb, Berufsbild und Ausbildung stellte Geschäftsführer Jürgen

Becker, selbst Hörakustik-Meister, mit Anja Obermann,

Hauptgeschäftsführerin der Handwerkskammer Rheinhessen, und Dr.

Juliane Schwoch, Leiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der

Bundesinnung der Hörakustiker (biha) KdöR, dem Minister vor. Wissing

erlebte Akustik zum Anfassen: Der Minister konnte die winzigen

Minicomputer nicht nur in die Hand nehmen, sondern auch selbst

erfahren, wie man mit einem Hörsystem hört.

Die Branche ist herausragendes Beispiel für eine sehr vielseitige,

zukunftssichere und durchlässige duale Ausbildung. Die Hörakustik

bietet jedem Schulabgänger gleiche Chancen. Und sie ist keine

Einbahnstraße: Mit der Gesellenprüfung in der Tasche haben die jungen

Hörakustiker vielfältige Möglichkeiten, ihre berufliche Zukunft zu

gestalten, sei es als Geselle, im Bachelor- oder Masterstudium der

Hörakustik, als Akustiker in der Industrie oder mit dem Meisterbrief.

Mit ihm können sie sich selbstständig machen und selbst junge

Menschen ausbilden.

Wie er zur Hörakustik gekommen wäre, fragte Minister Wissing den

Auszubildenden Dennis Schaft. Auf Vorschlag seiner Eltern hätte er

sich bei Becker beworben und zur Probe gearbeitet. „Es hat sofort

gepasst“, sagte Schaft. Besonders mag er das Arbeiten mit Menschen,

denen er mit der perfekt abgestimmten, individuell angepassten

Hörlösung ein großes Stück Lebensqualität zurückgeben könne.

Die Ausbildungsleistung der Hörakustiker ist außerordentlich groß.

Im Schnitt bildet jedes zweite Fachgeschäft einen Lehrling aus. Anja

Obermann lobt die Vielseitigkeit dieses Gesundheitshandwerks, genau

diese mache den Ausbildungsberuf für junge Menschen so interessant.

Technische Affinität, naturwissenschaftliches und medizinisches

Interesse sind wichtig für Bewerber, aber auch der Wunsch, mit

Menschen umzugehen.

Dr. Juliane Schwoch, biha, wies auf den Grad der Digitalisierung

in diesem Gewerk hin. Während alle von Digitalisierung reden, ist sie

in der Hörakustik längst gang und gäbe und Bestandteil der Ausbildung

zum Hörakustiker am weltweit einzigartigen Ausbildungs- und

Kompetenzzentrum am Campus Hörakustik in Lübeck.

„Qualitativ gut ausgebildete junge Menschen sind essentiell für

eine starke und dynamische Wirtschaft und Gesellschaft in

Rheinland-Pfalz,“ sagte Minister Wissing. „Was ich hier sehe und

selbst erlebe, ist ein vielseitiger, hochinteressanter

Ausbildungsberuf in einer zukunftsträchtigen Branche.“ Die duale

Ausbildung sei „ein wertvoller Einstieg in das Arbeitsleben“, so

Wissing. „Durch die duale Berufsausbildung haben wir die niedrigste

Jugendarbeitslosenquote in Europa und bieten jungen Menschen beste

Aufstiegschancen“, sagte Minister Wissing.

Hintergrund zum Hörakustiker-Handwerk: In Deutschland gibt es etwa

5,4 Millionen Menschen mit einer indizierten Schwerhörigkeit. Tendenz

steigend. Schwerhörigkeit zählt zu den zehn häufigsten

gesundheitlichen Problemen. Mit rund 6.600 Hörakustiker-Betrieben und

ca. 15.000 Hörakustikern versorgt das Hörakustiker-Handwerk bereits

ca. 3,7 Millionen Menschen in Deutschland mit qualitativ

hochwertigen, volldigitalen Hörsystemen. Die Bundesinnung der

Hörakustiker (biha) KdöR vertritt die Interessen der Hörakustiker in

Deutschland.

