Wohnen auf Zeit oder Stau auf der Autobahn: Pendeln spart Geld, eine Zweitwohnung Nerven

Eine Markt-Analyse der 7 größten Städte von

immowelt.de zeigt, wie teuer Zweitwohnungen sind und wie groß der

Unterschied zu den Kosten für Pendler sind:

– Wohnungen auf Zeit mit bis zu 40 Quadratmetern kosten zwischen

1.050 Euro in München und 680 Euro in Hamburg, Köln und

Stuttgart

– Pendeln mit dem Auto oder Zug schont den Geldbeutel, eine

Zweitwohnung spart Zeit und sorgt für mehr Entspannung

– In Hamburg rentiert sich eine Zweitwohnung rein finanziell ab

einer einfachen Pendeldistanz mit dem Auto von 144 Kilometern,

in München erst ab 247 Kilometern

– BahnCard 100 monatlich günstiger als Zweitwohnungen in allen

untersuchten Städten

Arbeitnehmer, deren Job sich in einer anderen Stadt als ihr

Wohnsitz befindet, stehen vor der Wahl: Pendeln oder Zweitwohnung?

Eine Wohnung hat zwei große Vorteile: Zum einen sparen Mieter durch

den kürzeren Arbeitsweg Zeit, zum anderen schont es die Nerven, wenn

man sich nicht stundenlang durch den Feierabendverkehr kämpfen muss.

Doch eine vollausgestattete Wohnung ist teuer. In München zahlen

Mieter monatlich 1.050 Euro kalt für eine Wohnung auf Zeit mit bis zu

40 Quadratmetern.

Das geht aus einer aktuellen Markt-Analyse von immowelt.de hervor,

für die die Kaltmieten von Wohnungen auf Zeit in den 7 größten

deutschen Städten untersucht wurden. Knapp hinter der bayerischen

Landeshauptstadt befinden sich Frankfurt (940 Euro) und Berlin (850

Euro). In Hamburg, Köln und Stuttgart (je 680 Euro) sind die

monatlichen Kosten für eine Zweitwohnung deutlich geringer.

Trotz höherer Kosten: Zweitwohnung lohnt sich

Aus rein finanzieller Sicht lohnt sich eine Zweitwohnung in

Hamburg erst ab einer einfachen Pendelstrecke von über 144

Kilometern. Dann übersteigen die durchschnittlichen Fahrkosten für

ein Auto, inklusive Fixkosten für Versicherung oder Steuern und

Werkstattkosten, die monatliche Miete. Ähnlich weit wie in Hamburg

müssen auch Arbeitnehmer in Stuttgart, Köln (je 145 Kilometer) und

Düsseldorf (148 Kilometer) pendeln, bis sich eine Wohnung für unter

der Woche rechnet. Allerdings überwiegen für viele Pendler auch schon

bei weitaus geringerer Strecke die Vorteile am Arbeitsort zu wohnen.

Statt stundenlang im Stau zu stehen, bleibt viel mehr Zeit für

Hobbys, Einkaufen oder Entspannen auf dem Sofa. Lediglich in München

dürfte die finanzielle Schmerzgrenze einer Zweitwohnung zu groß sein.

Erst nach 247 Kilometern käme das Autofahren teurer. Damit wäre man

bereits in Städten oder Kommunen, die in der Schweiz oder in

Österreich liegen.

Bahnfahren günstiger und zeitintensiver

Wer die Bahn dem Auto vorzieht, spart noch mehr Geld gegenüber

einer kleinen Pendlerwohnung. Eine BahnCard 100 für die 2. Klasse

(395 Euro bei monatlicher Zahlung) kommt in allen untersuchten

Städten deutlich günstiger als eine Zweitwohnung. Die monatliche

Ersparnis liegt zwischen 655 Euro in München und 285 Euro in Hamburg,

Köln oder Stuttgart. Selbst wer 1. Klasse reist, zahlt nirgendwo mehr

als für eine möblierte Wohnung. Dennoch hat auch das Zugfahren

Nachteile gegenüber der Wohnung am Arbeitsort: Zwar gibt es im

Gegensatz zum Autofahren keine Staus, dafür müssen Pendler neben der

regulären Fahrzeit Zugausfälle und Verspätungen einkalkulieren. Eine

Zweitwohnung kostet mehr, ermöglicht dafür aber auch umso mehr

Freizeit.

