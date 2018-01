Wolfgang Kubicki (FDP): „Scheitert die Große Koalition, muss es Neuwahlen geben.“

Wolfgang Kubicki, der stellvertretende

Bundesvorsitzende der FDP, hat sich beim Dreikönigstreffen seiner

Partei in Stuttgart über das Vorgehen nach einem möglichen Scheitern

einer neuen Großen Koalition geäußert. „Ich habe eine

Selbstverständlichkeit kundgetan, dass eine neue Lage immer neues

Nachdenken beinhaltet. Aber das heißt nicht, dass man nahtlos an das

anknüpft, was bisher gescheitert ist. Ich kann mir schwer vorstellen,

dass mit den gleichen handelnden Personen und ohne Neuwahlen es

überhaupt Sinn macht, miteinander zu reden und deshalb ist für uns

klar: Scheitert die große Koalition, werden die Freien Demokraten

darauf hinarbeiten, dass es möglichst zügig Neuwahlen gibt“, sagte

Kubicki dem TV-Sender phoenix im Interview.

Der Hauptgrund für die FDP, aus den Jamaika-Sondierungen

auszuscheiden, sei die Tatsache gewesen, dass die unterschiedlichen

Positionen nicht kompatibel gewesen seien. „Wenn man feststellt, nach

vier Wochen, man kommt nicht zueinander, dann macht es auch keinen

Sinn, weiter zu machen. Das wird sich auch ohne Neuwahlen nicht

ändern. […] Aber niemand kann sich darauf berufen, er müsse jetzt

etwas tun, weil die Freien Demokraten erklärt haben, die Programme

passen nicht zueinander. Jeder kann aufstehen. Niemand – die SPD

nicht und auch die Union nicht – ist gezwungen, sich auf Sachen

einzulassen, die man für unvertretbar hält“, so Kubicki weiter.

http://presse.phoenix.de/news/pressemitteilungen/2018/01/20180106K

ubickiWolfgang/20180106KubickiWolfgang.phtml

