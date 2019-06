ZDF-Magazin „Frontal 21“: AfD – Neue Hinweise in Parteispendenaffäre / Verteilung des „Deutschland-Kuriers“ zwischen AfD und Herausgeber Bendels abgesprochen (FOTO)

Die Zeitung „Deutschland-Kurier“ wurde in Nordrhein-Westfalenoffenbar durch AfD-Mitglieder in Absprache mit ihrer örtlichenParteiführung und dem Herausgeber David Bendels verteilt. Das legenZeugenaussagen und Dokumente nahe, die dem ZDF-Magazin „Frontal 21“und dem Recherchezentrum CORRECTIV vorliegen. Der Verein LobbyControlsieht Hinweise für möglicherweise illegale Parteispenden. Die AfDbestreitet die Vorwürfe. „Frontal 21“ berichtet in der Sendung amDienstag, 18. Juni 2019, 21.00 Uhr.

Ein Mitglied der AfD Essen sagte gegenüber „Frontal 21“ und

CORRECTIV, es habe im Jahr 2018 die Zeitung mehrfach in der Stadt

verteilt. Auftraggeber sei der Essener AfD-Vorsitzende gewesen. Den

Redaktionen liegt ein Dokument vor, das eine Zusammenarbeit zwischen

AfD-Funktionären und dem „Deutschland-Kurier“ nahelegt. In einer

E-Mail schreibt ein AfD-Mitglied an den Herausgeber und Chefredakteur

des „Deutschland-Kuriers“, David Bendels: „Hallo David, bezüglich

meiner Anfrage für den Deutschlandkurier – der KV Essen hätte den

gerne, da sie ihn regelmäßig in Essen verteilen möchten.“ Als

Lieferadresse ist die Anschrift des Essener AfD-Chefs angegeben. Auch

für Duisburg bestätigte ein AfD-Mitglied gegenüber den Redaktionen

die Verteilung des „Deutschland-Kurier“ im Jahr 2018: „Weil ich

AfD-Mitglied bin, habe ich seit ungefähr Mitte des vergangenen Jahres

den Deutschland-Kurier verteilt.“ Der „Deutschland-Kurier“ sei

anfangs an den AfD-Kreisverband Duisburg geliefert worden, später an

die Privatadresse eines AfD-Mitglieds.

AfD bestreitet Zusammenarbeit mit „Deutschland-Kurier“

Der AfD-Bundesvorstand ließ über seine Anwälte mitteilen, es gebe

„keine Zusammenarbeit“ mit den Verantwortlichen des

„Deutschland-Kuriers“: „Es ist falsch, dass Gliederungen der AfD in

Städten wie Essen, Duisburg … die Verteilung von Exemplaren des

Deutschland-Kuriers organisiert haben sollen“, so die Anwälte. Sollte

es dennoch zu einer Verteilung durch AfD-Mitglieder gekommen sein,

„so geschah dies privat und ohne jede Beteiligung der AfD“.

Der „Deutschland-Kurier“ wurde unter anderem vor der

Bundestagswahl 2017 in großer Auflage in Deutschland verteilt. Das

Blatt rief indirekt zur Wahl der AfD auf. Herausgeber war zu jener

Zeit der „Verein zur Erhaltung der Rechtsstaatlichkeit“, anschließend

fungierte die Hamburger Firma „Conservare Communications GmbH“ als

Herausgeber. Beide werden von David Bendels vertreten. Bendels

erklärte auf Anfrage: „Zu internen Vertriebsangelegenheiten und

Versandabläufen erteilen wir grundsätzlich keine Auskunft.“

LobbyControl: Hinweise für möglicherweise illegale Parteispenden

Ulrich Müller vom Verein LobbyControl sieht Hinweise für

möglicherweise illegale Parteispenden. „Wenn AfD-Mitglieder in

Absprache mit der AfD den „Deutschland-Kurier“ verteilt haben, dann

wäre das eine geldwerte Spende, die die AfD im Rechenschaftsbericht

für 2018 angeben müsste. Sonst drohen weitere Strafgelder“, sagte

Müller. Die Partei habe bislang mögliche Wahlkampfhilfe durch

Bendels, seine Zeitung und den „Verein für Rechtsstaatlichkeit und

Freiheit“ nicht als Spenden angegeben. Die Bundestagsverwaltung prüft

bereits den Verdacht der illegalen Parteienfinanzierung im

Zusammenhang mit der Verteilung des auch von Bendels herausgegebenen

„Extrablatt“. Auch die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen

die AfD wegen des Verdachts der illegalen Parteienfinanzierung durch

Bendels und seine Organisationen.

