zu Daimler

Unter Källenius– Vorgänger Dieter Zetsche hat Daimler typische

letzte, strategisch verlorene Jahre erlebt: Große Entscheidungen blieben offen.

Doch mit der Interpretation, dass Zetsche ein schweres Erbe hinterlassen habe,

kommt Källenius zu gut weg: Er hat sein gesamtes Berufsleben in

Schlüsselpositionen bei Daimler verbracht. Wer dann so kalt erwischt wird, dass

er dreimal innerhalb weniger Monate die Gewinnprognose senken muss, macht keine

gute Figur. Nun versucht er, mit klassischen Sparprogrammen gegenzusteuern. Das

muss sein – der Konzern braucht Geld für Investitionen. Manches Projekt, das

die Zukunft sichern sollte, wird zusammengestrichen. Doch so droht Daimler

hinterherzufahren.

