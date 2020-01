zu Mikroplastik in der Umwelt:

Mikroplastik – was ist das denn? Noch vor wenigen Jahren war

das Problem weitgehend unbekannt. Erst in jüngster Zeit kommen immer mehr

wissenschaftliche Studien zu dem Schluss, dass die unzähligen winzigen

Plastikteilchen zunehmend zur Belastung in unserer Umwelt werden.

. . . Vielen ist es nicht gleichgültig, wenn die Umwelt unter

dieser menschengemachten Verschmutzung zu leiden hat. Und sie wollen auch gerne

etwas dagegen tun. Doch bei genauerem Hinsehen entpuppt sich dies als gar nicht

so einfaches Unterfangen. Mit einem Verzicht auf Shampoo oder Duschgel, das

Mikroplastik enthält, ist es nämlich leider nicht getan. Dazu sind die Mengen,

die sich auf diese Weise einsparen lassen, viel zu klein, um die Umwelt wirklich

zu retten. Viel wichtiger wäre es, den Mikroplastikanteil im Abrieb aus

Autoreifen zu reduzieren. Oder die Menge an Minipartikeln, die beim Waschen von

Kleidern aus synthetischen Textilfasern entstehen.

