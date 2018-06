Zukunft beginnt heute – ein Wegweiser in die Zukunft

Wie wird die Zukunft der Menschen und des Planeten aussehen? Wird die künstliche Intelligenz irgendwann zu unserem Feind? Wie weit wird Biotechnologie gehen und werden bald komplette Körper mit 3D-Druckern geschaffen werden können? An welche Grenzen werden soziale Netzwerke in der Zukunft stoßen und werden sie diese respektieren? Menschen stellen sich viele Fragen über die Zukunft und die Wege, die in verschiedenen Industrien beschritten werden könnten, doch einen wirklichen Wegweiser in die Zukunft gibt es bisher nicht. „Zukunft beginnt heute“ will zentrale Zukunftsthemen wie die Arbeitswelt von morgen, künstliche Intelligenz, Biotechnologie, Digitalisierung oder Personalisierte Medizin besprechen und zur Diskussion stellen, was eventuell oder sehr wahrscheinlich geschehen könnte.

Thies Claussen macht sich in seinem intelligenten Buch „Zukunft beginnt heute“ viele Gedanken zur Entwicklung von Wirtschaft, Gesellschaft und Technik. Sein Werk eignet sich für jeden, der bei Zukunftsfragen mitreden möchte, als wichtige Orientierungshilfe. Darin liefert Claussen viele Informationen zu den zentralen Fragen unserer Zeit. Im Mittelpunkt steht natürlich auch die Globalisierung. Wie weit wird diese noch gehen können? Leser, die sich für mögliche Entwicklungen in der Zukunft interessieren, aber keine wissenschaftlichen, kaum verständlichen Abhandlungen lesen möchten, werden die zugängliche Sprache des Autoren zu schätzen wissen.

„Zukunft beginnt heute" von Thies Claussen ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7469-3851-6 zu bestellen.

