Zukunftsängste schüren Europaskepsis in Deutschland / Sorgen vor ökonomischem Abstieg und Digitalisierung stehen an erster Stelle (FOTO)

Ein Fünftel der Deutschen befürworten einen „Dexit“, also denAustritt Deutschlands aus der Europäischen Union. 67 Prozent derDeutschen fühlen sich hingegen explizit als Europäer. DieEuropaskepsis könnte unter anderem mit einem Verdruss über dieaktuelle (Europa-)Politik und dem Gefühl zunehmender sozialerUngerechtigkeit zusammenhängen. Diese Empfindungen sind bei denDexit-Befürwortern überdurchschnittlich hoch.

Das sind Ergebnisse einer repräsentativen Gesellschaftsstudie der

GIM Gesellschaft für Innovative Marktforschung in Heidelberg.

Die regionale Verteilung der Dexit-Befürworter unterscheidet sich

teils deutlich. So machen sie in Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und

Berlin unter 15 Prozent aus. In Thüringen sind hingegen 30 Prozent

der Bürger für einen Austritt Deutschlands aus der EU.

Ein Blick auf die Gruppe der Europaskeptiker zeigt: Im Vergleich

zum Durchschnitt schätzen sie sich als weniger wohlhabend ein und

befürchten einen (noch) stärkeren finanziellen Abstieg. 87 Prozent

der Dexit-Befürworter empfinden die soziale Ungerechtigkeit in

Deutschland als zunehmend und sind der Meinung, dass deutsche

Politiker die dringenden Probleme unserer Zeit nicht lösen können.

Darüber hinaus fühlt sich der Großteil der Dexit-Befürworter in

der komplexen Welt überfordert. 70 Prozent geben an, sich in

Deutschland teils fremd zu fühlen. In Bezug auf die Digitalisierung

ist die Hälfte überzeugt, dass moderne Technologien „die Menschen

dümmer machen“.

Der höchste Anteil der Dexit-Befürworter findet sich in der Gruppe

der 50-59 Jährigen (26 Prozent). Den geringsten Anteil machen die

Europaskeptiker bei den unter 20 Jährigen (7 Prozent) und den 70-79

Jährigen (11 Prozent) aus.

Die deutschlandweite Gesellschaftsstudie der GIM zeichnet sich

durch eine kontinuierliche Erhebung über ein eigenes

Online-Befragungstool (www.wie-tickt-deutschland.de) aus. Seit Ende

2018 wurden über 6.000 Personen unter anderem zu

Persönlichkeitsmerkmalen, Wertvorstellungen und ihrer Einstellung zu

Politik und Konsum befragt.

Die Gesellschaft für Innovative Marktforschung ist ein

international agierendes Marktforschungsunternehmen mit Sitz in

Heidelberg und Niederlassungen in Berlin, Nürnberg, Wiesbaden, Lyon,

Zürich und Shanghai.

Pressekontakt:

Laura Bechtold

Tel.: +49 (0)6221 83 28 -133

Mail: l.bechtold@g-i-m.com

www.g-i-m.com

Original-Content von: GIM Gesellschaft für Innovative Marktforschung GmbH, übermittelt durch news aktuell