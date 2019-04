Rheinische Post: Haus und Grund sieht in BGH-Urteil Stärkung des Eigentums

Der Eigentümerverband Haus und Grund sieht in

dem Urteil des Bundesgerichtshofs zur Vermietung von Wohnungen an

Touristen die Rechte der Besitzer gestärkt. „Das Urteil bedeutet eine

Stärkung der Eigentumsposition: Der Wohnungseigentümer muss selbst

entscheiden können, wie er sein Sondereigentum nutzt“, sagte Kai

Warnecke, Präsident von Haus und Grund Deutschland der Düsseldorfer

„Rheinischen Post“ (Samstag). Die Zweckbestimmung dürfe nicht ohne

seine Zustimmung eingeschränkt werden, so Warnecke. „Der

Bundesgerichtshof hat mit seinem heutigen Urteil Kurzzeitvermietung

als Kernbereich des Wohnungseigentums qualifiziert.“ De facto habe

das Gericht damit die Minderheit – hier die Klägerin, die an

Feriengäste vermieten möchte – gegen die Mehrheit in der

Eigentümergemeinschaft geschützt, sagte Warnecke. Diese wollte über

eine Öffnungsklausel die Vermietung untersagen und so in die

Eigentumsrechte der Klägerin eingreifen. „Das Gericht hat

richtigerweise zugleich darauf hingewiesen, dass den übrigen

Wohnungseigentümern andere Rechtsschutzmöglichkeiten zur Verfügung

stehen. So können beispielsweise Störungen durch die

Kurzzeitvermietung – Überbelegung oder auch Lärmbelästigung – einen

Unterlassungsanspruch begründen“, fügte Warnecke hinzu.

