Zum Internationalen Tag des Ehrenamts / Solidarität und Kreativität gehen mit einer höheren Beteiligung im Engagement einher, ein hohes Sicherheitsbedürfnis wirkt hingegen hinderlich

„Warum engagierst Du Dich? Werte – Zusammenhalt –

Demokratie“ – unter diesem Motto steht der 3. Deutsche EngagementTag.

In Deutschland engagieren sich 43,6 Prozent der Wohnbevölkerung ab 14

Jahren freiwillig – das entspricht 30,9 Millionen Menschen.

Alljährlich am Internationalen Tag des Ehrenamts wird ihr Engagement

gewürdigt und auf den Stellenwert, den das freiwillige Engagement für

die Gesellschaft und das Funktionieren des Gemeinwesens einnimmt,

aufmerksam gemacht.

Werte oder Werthaltungen sind Prinzipien, an denen Menschen

situationsübergreifend ihr Handeln ausrichten. Zentrale

Wertehaltungen sind Solidarität, Kreativität und Sicherheit. Analysen

auf Basis des Deutschen Freiwilligensurveys (FWS) 2014 zeigen: In

allen Altersgruppen engagieren sich Menschen, denen Solidarität

wichtig ist, anteilig häufiger als Personen, die Solidarität weniger

wichtig finden. Der größte Unterschied zeigt sich in einem Alter ab

65 Jahren: Eine solidarische Werthaltung hat dann den stärksten

Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit, sich zu engagieren. Aber

Solidarität ist nicht die einzige Wertehaltung, die im Kontext des

freiwilligen Engagements bedeutsam ist. Auch Menschen, die

Kreativität einen hohen Wert beimessen, engagieren sich häufiger als

solche, denen dieser Wert weniger wichtig ist. Genau anders herum ist

es beim Wert Sicherheit: Menschen, für die Sicherheit einen hohen

Wert hat, engagieren sich anteilig seltener als Menschen, für die

Sicherheit eine weniger wichtige Rolle spielt. Will man Engagierte

gewinnen, sollten nicht nur die positiven Seiten des Engagements in

den Vordergrund gestellt werden, wie die Möglichkeit, anderen

Menschen zu helfen und Dinge mitzugestalten. Menschen mit hohem

Sicherheitsbedürfnis sollte aufgezeigt werden, dass sich

Engagementsituationen nicht so sehr vom gelebten Alltag

unterscheiden. Sie bewegen sich damit auf sicherem Terrain:

Fähigkeiten und Kenntnisse, die im Beruf, in der Kindererziehung oder

im Alltagsleben erworben wurden, sind die gleichen, die im Engagement

gebraucht werden.

Datengrundlage

Der Deutsche Freiwilligensurvey (FWS) ist eine repräsentative

Befragung zum freiwilligen Engagement in Deutschland, die sich an

Personen ab 14 Jahren richtet. Im Jahr 2014 wurde die vierte Welle

der Befragung durchgeführt. Die wissenschaftliche Leitung liegt seit

dieser Welle beim Deutschen Zentrum für Altersfragen. Die fünfte

Welle des Freiwilligensurveys wird im Jahr 2019 erhoben. Gefördert

wird der Survey aus Mitteln des Bundesministeriums für Familie,

Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ).

Der Bericht „Freiwilliges Engagement in Deutschland – Der Deutsche

Freiwilligensurvey 2014″ ist als Buch und als open access Publikation

erhältlich: Julia Simonson, Claudia Vogel & Clemens Tesch-Römer

(Hrsg.) (2017). Freiwilliges Engagement in Deutschland – Der Deutsche

Freiwilligensurvey 2014. Wiesbaden: Springer VS.

http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-658-12644-5

Die ausführliche Darstellung zum Thema Wertehaltungen und

freiwilliges Engagement ist enthalten in: Huxhold, O.,& Müller, D.

(2017). Werthaltungen und freiwilliges Engagement. In J. Simonson, C.

Vogel & C. Tesch-Römer (Hrsg.), Freiwilliges Engagement in

Deutschland – Der Deutsche Freiwilligensurvey 2014 (S. 485-498).

Wiesbaden: Springer VS.

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-658-12644-5_4

