neues deutschland: Wirtschaftsexperin Christa Luft fordert Vergesellschaftung von Grund und Boden, um Spekulation zu verhindern

Wirtschaftsexperin Christa Luft fordert Vergesellschaftung von Grund und Boden, um Spekulation zu verhindern

Die Wirtschaftswissenschaftlerin Christa Luft will

durch eine Vergesellschaftung von Land Bodenspekulation in

Deutschland verhindern. „Der Boden ist keine Ware wie jede andere“,

schreibt die Ökonomin in einem Gastbeitrag für die in Berlin

erscheinenden Tageszeitung „neues deutschland“ (Mittwochausgabe). „Er

ist Lebens- und Arbeitsgrundlage aller Menschen und gehört dem Wesen

nach in Gemeineigentum.“ Luft plädiert für einen als Stiftung

organisierten und vor Privatisierung geschützten gesellschaftlichen

Bodenfonds auf Länderebene. Darin sollten wichtige landeseigene

Grundstücke eingehen sowie Flächen von erbenlosen Eigentümern oder

Bewirtschaftern und Schenkungen. „Auf Bundesebene wäre eine

Verfassungsänderung erforderlich, die im ganzen Land den Verkauf von

Liegenschaften der öffentlichen Hand generell unterbindet“, erklärt

die Wirtschaftsministerin der Modrow-Regierung (1989/90) weiter.

