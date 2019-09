Zum Weltalphabetisierungstag am 8. September: Noch immer kann die Hälfte der Bevölkerung in Äthiopien weder lesen noch schreiben oder rechnen (FOTO)

Noch immer kann in Äthiopien die Hälfte der Bevölkerung über 14Jahre weder lesen noch schreiben oder richtig rechnen. Besondersbetroffen sind die Frauen. Darauf hat die Stiftung Menschen fürMenschen – Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe anlässlich desWeltalphabetisierungstags (8. September 2019) hingewiesen. Äthiopiengehört laut einer Übersicht des Deutschen Bundestages zu den 20Ländern mit der höchsten Analphabetenrate (Platz 14 mit 53 Prozentder über 14-Jährigen).

„Dabei ist die Fähigkeit zu lesen und zu schreiben sowie einfache

arithmetische Rechnungen durchzuführen, eine wichtige Voraussetzung

für jegliche Verbesserung der Lebensumstände der Menschen in

Äthiopien. Armut und Analphabetismus bedingen sich stark. Ohne eine

effektive Bildung aber gibt es auch keinen wirtschaftlichen

Fortschritt für das Land“, betont Peter Renner, Vorstand der Stiftung

Menschen für Menschen und u.a. zuständig für die Projektarbeit in

Äthiopien. „Bildung ist der Schlüssel für eine Perspektiven

eröffnende Entwicklung in Äthiopien.“

Die Alphabetisierung in Äthiopien hat sich in den vergangenen

Jahren deutlich verbessert. Konnten 2005 noch über 70 Prozent der

über 14-Jährigen weder lesen noch schreiben, sind es nun „nur noch“

rund 53 Prozent. Gerade in den ländlichen Regionen des Landes können

gerade die Erwachsenen nicht lesen oder schreiben oder rechnen.

Auch Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe setzt einen Schwerpunkt auf

den Bereich Bildung. So nahmen im vergangenen Jahr 8.021 Frauen und

Männer an speziellen Alphabetisierungskursen teil. Insgesamt konnten

bisher über 365.000 Erwachsene lesen, schreiben und rechnen lernen.

Täglich besuchen weit über 500.000 Kinder und Jugendliche die 440 von

Menschen für Menschen neu gebauten oder renovierten Schulen.

Peter Renner: „Den Menschen Bildung zu vermitteln gehört zu

unseren Schwerpunkten in Äthiopien. Denn eine gute Bildung – sowohl

für die Kinder, als auch für die Erwachsenen – ist eine wesentliche

Voraussetzung für ein besseres Leben der Menschen und für eine

erfolgreiche Weiterentwicklung Äthiopiens. Nur wenn die Frauen und

Männer lesen, schreiben und rechnen können, können sie auch aktiv am

wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Leben teilnehmen

und sich selbst eine Perspektiven für die Zukunft im eigenen Land

schaffen.“

Quelle: Dokumentation Deutscher Bundestag http://ots.de/vvBmnr

Über die Stiftung Menschen für Menschen – Karlheinz Böhms

Äthiopienhilfe

Die Stiftung Menschen für Menschen – Karlheinz Böhms

Äthiopienhilfe leistet seit über 37 Jahren nachhaltige Hilfe zur

Selbstentwicklung in Äthiopien. Im Rahmen integrierter ländlicher

Entwicklungsprojekte verzahnt Menschen für Menschen gemeinsam mit der

Bevölkerung Maßnahmen aus den Bereichen Landwirtschaft, Wasser,

Bildung, Gesundheit und Einkommen. Den Grundstein für Menschen für

Menschen legte am 16. Mai 1981 der damalige Schauspieler Karlheinz

Böhm (gest. 2014) mit seiner sehr bekannt gewordenen Wette in der

Sendung „Wetten, dass..?“. Die Stiftung trägt das Spendensiegel des

Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI) durchgängig seit

1992. Menschen für Menschen setzt die Maßnahmen derzeit in elf

Projektgebieten mit über 640 fest angestellten und fast

ausschließlich äthiopischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um.

Darüber hinaus wird noch ein Kinderheim (Abdii Borii Children Home)

sowie das Agro Technical & Technology College (ATTC) von Menschen für

Menschen betrieben.

