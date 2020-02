1:0 für Laschet / Der NRW-Ministerpräsident tritt im Team mit Spahn an – und setzt Merz unter Druck. Die Entscheidung über den CDU-Vorsitz wird zur politischen Richtungswahl. Von Reinhard Zweigler

Timing ist auch in der CDU – fast – alles. Nach dem alten

Motto aus dem Mühlen-Zeitalter: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst, trat Armin

Laschet mit seinem Co-Piloten und möglichen CDU-Vize Jens Spahn gestern knapp

vor dem anderen Bewerber, Friedrich Merz, vor die Hauptstadtpresse. Der

NRW-Ministerpräsident beanspruchte gewissermaßen, um es in der Tennissprache

auszudrücken, den ersten Aufschlag für sich. Im innerparteilichen Wettbewerb um

den CDU-Vorsitz, der verdammt eng werden dürfte, gilt es, auch kleinste Vorteile

für sich auszunutzen. Merz konnte mit seinem etwas späteren Auftritt nicht ganz

ausgleichen. Mit der Merkel-Fortsetzung im fröhlich-rheinischen Format namens

Armin Laschet gegen den konservativen Revolutionär und frustrierten

Merkel-Kontrahenten aus früheren Jahren namens Friedrich Merz hat die CDU nun

allerdings eine echte Alternative zur Auswahl. Die Entscheidung über den

künftigen CDU-Vorsitz ist damit zugleich die Wahl zwischen verschiedenen

politischen Richtungen. Entweder mit kosmetischen Veränderungen weiter für einen

eher gemäßigten Mitte-Links-Kurs mit Laschet, oder für die modern-konservativ,

wirtschaftsfreundlich-innovative Ausrichtung, wie sie Merz vertritt. Beide Lager

haben ihre Heimat in der CDU. Angela Merkel hat es aber immer vermieden, eine

Entscheidung herbeizuführen. Sie hat den Konflikt vielmehr wortreich mit

allerhand Formelkompromissen zugekleistert. In gewisser Weise ist die CDU nun

gezwungen, Farbe zu bekennen. Der politischen Auseinandersetzung, dem

politischen Diskurs, der Demokratie im Lande dürfte ein kantiger Konservativer

wie Merz allerdings eher guttun. Er könnte am ehesten frustrierte ehemalige

Unionswähler, die schmollend abseits stehen oder gar bei der AfD ihr Kreuzchen

machen, zurückholen. Mit seinen Äußerungen zu einer notfalls gegen neue

Flüchtlinge abgeschotteten deutschen Grenze, zu einem starken, auch wehrhaften

Deutschland in der EU und im globalen Maßstab streichelt Merz gewissermaßen

national-konservative Seelen. Die AfD müsste einen Parteichef und möglichen

Kanzlerkandidaten Merz eher fürchten. Die SPD dagegen würde in die Hände

klatschen. Endlich könnte sie sich wieder gegen einen knallharten CDUler

profilieren, wie das lange nicht der Fall war. Die defacto-Sozialdemokratin im

Kanzleramt schnappte den Genossen einfach viele Themen vor der Nase weg. Dennoch

dürften die Chancen für Laschet, am 25. April vom Parteitag gewählt zu werden,

besser sein als die von Merz. Vom dritten Bewerber Norbert Röttgen einmal ganz

abgesehen. Der einstige Laschet-Konkurrent in NRW dürfte das Publikum eher mit

intellektuellen Belehrungen langweilen. Laschet jedoch sollte nicht nur den

größten CDU-Landesverband ziemlich geschlossen hinter sich haben, er verfügt

auch über ein Netzwerk in die Gliederungen der CDU, in das Konrad-Adenauer-Haus

hinein. Und sollte Laschet gewinnen, würde auch kein Weg an ihm als

Unions-Kanzlerkandidat vorbeiführen. Dem könnte sich selbst CSU-Chef Markus

Söder, derzeit der starke Mann in der Union, nicht in den Weg stellen.

Kramp-Karrenbauer hatte dagegen nie wirklich Rückhalt in der Bundespartei. Ihr

katastrophales Nicht-Durchsetzungsvermögen hatte sich zuletzt in Thüringen

offenbart. Dass die dortige CDU-Landtagsfraktion in die Falle der AfD tappte und

gemeinsam mit den Rechtspopulisten einen unbekannten FDP-Mann zum

Ministerpräsidenten wählte, war ein historischer Fehler. AKKs Krisenmanagement

danach war auch nicht besser. Das Kunststück, das der künftige CDU-Chef zustande

bringen muss, lautet nun: Vertrauen zurück gewinnen, für Stabilität sorgen und

zugleich neue politische Akzente setzen. Da wartet ein hartes Stück Arbeit auf

den neuen Mann.

