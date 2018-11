120 Führungskräfte packen 2.000 Hygienebeutel für Obdachlose / Spendenübergabe der Berner Group an den Caritasverband e.V. und das Diakonische Werk für Frankfurt am Main (FOTO)

Für die mehr als 2.700 obdachlosen Menschen in Frankfurt beginnenjetzt die härtesten Monate des Jahres. Die Temperaturen sinken in denNächten oft in den Minusbereich. Nach Angaben des Sozialdezernats derStadt Frankfurt nutzen täglich bereits mehr als 130 Obdachlose einender Schlafplätze in der neuen Notunterkunft am Eschenheimer Tor. DieTagesaufenthalte bieten darüber hinaus wohnungslosen Menschenvorübergehend nicht nur ein Dach über dem Kopf, sondern auch einewarme Mahlzeit und eine heiße Dusche. Das Handelsunternehmen BernerGroup unterstützt Institutionen und Initiativen, die sich fürobdachlose Menschen einsetzen. Dem Caritasverband e.V. und demDiakonischen Werk Frankfurt wurden deshalb rund 2.000 Hygienebeutelgespendet, die von den rund 120 Führungskräften am Rande einerManagementtagung gepackt wurden. Die Organisationen wiederum stellensicher, dass die Beutel an obdachlose Frauen und Männer weitergegebenwerden. Die Höhe der Sachspende beträgt über 8.000 Euro

*Obdachlose brauchen Hilfe*

Der Caritasverband e.V. und das Diakonische Werk für Frankfurt am

Main waren von Anfang an von der Idee der Berner Group begeistert.

Beide Organisationen öffnen ihre Türen und helfen Männern und Frauen,

die kein Zuhause haben. Nicht nur nachts, auch tagsüber brauchen

Obdachlose einen Platz zum Aufwärmen. Die Hygienebeutel kommen in den

Notunterkünften zum Einsatz und enthalten die wichtigsten Artikel für

den täglichen Bedarf, über Shampoo und Einwegrasierer bis hin zu

einer Zahnbürste und Deodorant. Für Menschen, die kein festes Zuhause

haben, ein seltener Luxus.

*Team Challenge mit Tiefgang*

Das Spendenprojekt wurde im Rahmen einer internationalen

Führungskräfte-Tagung der Berner Group umgesetzt. 120 Führungskräfte

aus ganz Europa sind in Frankfurt zusammengekommen, um nicht nur die

wichtigsten strategischen Projekte für das kommende Jahr zu

besprechen, sondern auch um sich gemeinsam ehrenamtlich zu

engagieren. Die Manager des Handelsunternehmens strafften das

Tagesprogramm und hatten im Anschluss so genügend Zeit, um die

Hygieneartikel in die Beutel zu packen. Knapp 16 Hygienebeutel

mussten pro Person gepackt werden, um die versprochenen 2.000 Stück

zu erreichen – ein hochgestecktes Ziel, welches nur gemeinsam im Team

realisierbar war.

Die Initiative für die soziale Team Challenge kam dabei von Ingrid

Lose, Chairwoman des Management Board der Caramba Chemicals Group

(ein Unternehmen der Berner Group): „Einer der Leitwerte unseres

Unternehmens ist b.responsible. Das bedeutet wir tragen die

Konsequenzen für unser Tun. Wir sind ein Familienunternehmen mit

hohem Verantwortungsbewusstsein. Wir denken nachhaltig und handeln

verantwortlich. Für unser gesamtes Team ist das eine

Herzensangelegenheit, die nicht bei unserem Vorstandsvorsitzenden und

Inhaber Christian Berner aufhört, sondern sich wie ein roter Faden

durch alle Unternehmensbereiche, alle Länder und alle Ebenen zieht.

Viele unserer Mitarbeiter möchten sich sozial engagieren und da gehen

wir als Management natürlich mit gutem Beispiel voran! Und da kam uns

die Idee, anlässlich unseres internationalen Meetings Zeit für

soziales Engagement einzuplanen. Wir möchten damit eine kleine Geste

an die Menschen senden, die obdachlos auf der Straße leben.

Bürgerschaftliches Engagement – auch im Kleinen – ist immens wichtig

für ein soziales Miteinander in der Gesellschaft und ein Ausdruck,

dass wir uns aktiv zum Wertekanon unseres Unternehmens bekennen.“

*Soziale Verantwortung ist Teil der Unternehmens-DNA*

Gesellschaftliche Verantwortung spielt für die Berner Group seit

jeher eine wichtige Rolle und ist tief verankert in der

Unternehmenskultur. Im letzten Jahr hat das Handelsunternehmen mit

Sitz in über 25 Ländern anlässlich des 60. Geburtstages knapp ein

halbe Million Euro in 60 soziale Projekte investiert. Gemeinsam haben

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Berner Group Kindergärten

renoviert, mobile Wohnunterkünfte für obdachlose Menschen gebaut und

eine digitale Ehrenamtsbörse ins Leben gerufen. Dadurch ist es

möglich, soziale Projekte ausfindig zu machen, die auf ehrenamtliche

Helfer angewiesen sind.

*Die Berner Group*

Die Berner Group ist ein familiengeführtes Handelsunternehmen mit

rund 8.500 Mitarbeitern und 60 Jahren Unternehmensgeschichte. Ob

Werkzeuge und Ausstattung für Werkstätten, Materialien und

Brandschutz für Bauprojekte oder Spezialchemie für Industrieanlagen

und Gebäudereinigung – mit unseren Produkten und Lösungen beliefern

wir unsere B2B-Kunden in 25 europäischen Ländern. Als zuverlässiger

Handelspartner sind wir für unseren Kunden immer da: Persönlich vor

Ort mit unseren rund 5.500 Fachexperten im Außendienst, mobil und

digital im Online-Shop, im stationären Handel oder via Call-Center.

Pressekontakt:

The Berner Group

Rena Bhasin

Manager Corporate Communications

T +49 221 80260 730

rena.bhasin@berner-group.com

www.berner-group.com

Original-Content von: Berner Trading Holding GmbH, übermittelt durch news aktuell