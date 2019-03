15 Schulen in der Endrunde des Deutschen Schulpreises 2019 / Preisverleihung mit Bundeskanzlerin Merkel am 5. Juni

15 hervorragende Schulen haben es in die Endausscheidung des

Deutschen Schulpreises 2019 geschafft. Er wird am 5. Juni in Berlin

verliehen. Eine Expertenjury hat die Schulen in ihrer Sitzung am 13.

März für das Finale des Wettbewerbs nominiert. Sie kommen aus

Nordrhein-Westfalen (5), Baden-Württemberg (3), Bayern (1), Hamburg

(1), Hessen (1), Saarland (1), Sachsen (1), Sachsen-Anhalt (1) und

Bolivien (1).

Die nominierten Schulen nehmen mit einer Delegation aus Schülern

und Lehrkräften an der feierlichen Preisverleihung mit

Bundeskanzlerin Angela Merkel am 5. Juni 2019 in Berlin teil. Dann

entscheidet sich, wer die begehrten Preise mit nach Hause nimmt. Der

Hauptpreis ist mit 100.000 Euro ausgestattet, die fünf weiteren

Preisträger erhalten je 25.000 Euro. Auch die nicht ausgezeichneten

Finalisten werden mit Anerkennungspreisen in Höhe von je 5.000 Euro

bedacht.

Alle nominierten Schulen haben zuvor ein aufwendiges

Bewerbungsverfahren durchlaufen. Eine Jury aus Praktikern und

Bildungswissenschaftlern hatte zunächst auf Basis der

Bewerbungsunterlagen 20 Schulen ausgewählt, die Anfang des Jahres von

Juryteams besucht und begutachtet wurden. Im Anschluss hat die Jury

15 Schulen für die Endrunde des Deutschen Schulpreises nominiert.

Die Schulen, die von der Jury besucht wurden und keinen Preis

bekommen werden, profitieren vom Schulentwicklungsprogramm des

Deutschen Schulpreises. Über zwei Jahre erhalten sie eine

individuelle Prozessbegleitung und nehmen an Seminaren und

Vernetzungsangeboten teil.

Der Deutsche Schulpreis

Die Robert Bosch Stiftung GmbH vergibt den Deutschen Schulpreis

seit dem Jahr 2006 gemeinsam mit der Heidehof Stiftung. Er ist der

bekannteste, anspruchsvollste und höchstdotierte Preis für gute

Schulen im Land. Kooperationspartner sind die ARD und die ZEIT

Verlagsgruppe. Seit dem Start des Programms haben sich rund 2.000

Schulen für den Preis beworben. Bei der Entscheidung über die

Preisträger bewertet die Jury sechs Qualitätsbereiche: „Leistung“,

„Umgang mit Vielfalt“, „Unterrichtsqualität“, „Verantwortung“,

„Schulklima, Schulleben und außerschulische Partner“ und „Schule als

lernende Institution“. Diese Merkmale sind inzwischen als Kennzeichen

für gute Schulqualität allgemein anerkannt.

Für mehr gute Schulen!

Unter dem Motto „Für mehr gute Schulen!“ haben es sich die Robert

Bosch Stiftung und die Heidehof Stiftung zum Ziel gesetzt, die

Qualität von Schule und Unterricht in Deutschland nachhaltig zu

verbessern. Die beiden Stiftungen unterstützen bundesweit Schulen bei

ihrer Schulentwicklung und bieten dazu praxisorientierte Programme

für alle Schularten an. Im Mittelpunkt steht dabei die hervorragende

pädagogische Arbeit, die viele gute Schulen in Deutschland bereits

leisten. Diese Leuchttürme zeichnen die beiden Stiftungen jährlich

mit dem Deutschen Schulpreis aus und machen exzellente Praxis damit

sichtbar.

Die Deutsche Schulakademie (www.deutsche-schulakademie.de), eine

Tochter der Robert Bosch Stiftung und der Heidehof Stiftung, bereitet

die Konzepte der ausgezeichneten Schulen auf und organisiert auf

dieser Grundlage Fortbildungsmaßnahmen und Schulentwicklungsangebote,

um mit dem Wissen aus den Preisträgerschulen anderen Schulen Impulse

zu geben, die eigene Schulentwicklung in die Hand zu nehmen.

Das Deutsche Schulportal (www.deutsches-schulportal.de) stellt als

Onlineplattform die erfolgreichen Konzepte der Preisträgerschulen

einer breiten Öffentlichkeit vor. Neben den Konzepten bietet das

Schulportal aktuelle Informationen und Beiträge zu den Themen

Schulpraxis, Bildungspolitik und Wissenschaft. Das Deutsche

Schulportal ist eine Initiative der Robert Bosch Stiftung, der

Deutschen Schulakademie und der Heidehof Stiftung in Kooperation mit

der ZEIT Verlagsgruppe.

Mehr Informationen unter www.deutscher-schulpreis.de

Der Deutsche Schulpreis 2019: Die Nominierten

(sortiert nach Bundesland)

Name der Schule/ Ort/ PLZ/ Bundesland

– Alemannenschule Wutöschingen, Wutöschingen, 79793,

Baden-Württemberg

– Elisabeth-von-Thadden-Schule, Heidelberg, 69123,

Baden-Württemberg

– Robert-Gerwig-Schule, Singen, 78224, Baden-Württemberg

– Eichendorffschule Erlangen, Erlangen, 91058, Bayern

– Grundschule An der Haake, Hamburg, 21147, Hamburg

– Mosaikschule Marburg, Marburg, 35039, Hessen

– Evangelische Gesamtschule Gelsenkirchen-Bismarck, Gelsenkirchen,

45889, Nordrhein-Westfalen

– Friedrich Wilhelm Murnau-Gesamtschule, Bielefeld, 33605,

Nordrhein-Westfalen

– Gebrüder-Grimm-Schule, Hamm, 59075, Nordrhein-Westfalen

– GGS Kettelerschule, Bonn, 53121, Nordrhein-Westfalen

– Schiller-Schule, Bochum, 44789, Nordrhein-Westfalen

– Technisch-Wissenschaftliches Gymnasium Dillingen, Dillingen,

66763, Saarland

– Kurfürst-Moritz-Schule, Moritzburg, 01468, Sachsen

– Jeetzeschule in Salzwedel, Salzwedel, 29410, Sachsen-Anhalt

Deutsche Auslandsschulen:

– Deutsche Schule „Mariscal Braun“ La Paz, La Paz, Bolivien

Über die Robert Bosch Stiftung

Die Robert Bosch Stiftung GmbH gehört zu den großen,

unternehmensverbundenen Stiftungen in Europa. In ihrer gemeinnützigen

Arbeit greift sie gesellschaftliche Themen frühzeitig auf und

erarbeitet exemplarische Lösungen. Dazu entwickelt sie eigene

Projekte und führt sie durch. Außerdem fördert sie Initiativen

Dritter, die zu ihren Zielen passen.

Die Robert Bosch Stiftung ist auf den Gebieten Gesundheit,

Wissenschaft, Gesellschaft, Bildung und Völkerverständigung tätig. In

den kommenden Jahren wird sie darüber hinaus ihre Aktivitäten

verstärkt auf drei Schwerpunkte ausrichten:

– Migration, Integration und Teilhabe

– Gesellschaftlicher Zusammenhalt in Deutschland und Europa

– Zukunftsfähige Lebensräume

Die Robert Bosch Stiftung bekennt sich zu den Werten und dem

Vorbild ihres Stifters, Robert Bosch, und setzt dessen

philanthropisches Wirken fort. Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung

verfügt sie in ihren Fördergebieten über ein breites Wissen, die

Qualifikation zur Entwicklung von Lösungen und ein umfangreiches

Netzwerk von Partnern, Experten und Praktikern.

Die Robert Bosch Stiftung ist Trägerin des Robert Bosch

Krankenhauses in Stuttgart und der zugehörigen

Forschungseinrichtungen, Dr. Margarethe Fischer-Bosch-Institut für

Klinische Pharmakologie (IKP), Robert Bosch Centrum für

Tumorerkrankungen (RBCT) und Institut für Geschichte der Medizin

(IGM). Sie ist außerdem Gesellschafterin des UWC Robert Bosch

Colleges in Freiburg, der Deutschen Schulakademie in Berlin und des

International Alumni Center (iac) in Berlin. Die Robert Bosch

Stiftung hält rund 92 Prozent der Geschäftsanteile an der Robert

Bosch GmbH und finanziert sich aus den Dividenden, die sie aus dieser

Beteiligung erhält. Seit ihrer Gründung 1964 hat die Robert Bosch

Stiftung rund 1,6 Milliarden Euro für ihre gemeinnützige Arbeit

ausgegeben. www.bosch-stiftung.de

