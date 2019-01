18.000 neue Ersterwerber bei Grunderwerbsteuer-Freibetrag von 100.000 Euro (FOTO)

Größtes Zusatzpotenzial in strukturschwächeren Regionen, geringereEffekte hingegen in Hochpreisregionen – Wirkung ähnlich wie beimBaukindergeld

Mit der Einführung des Baukindergelds hat die Große Koalition ein

wichtiges Vorhaben zur Stärkung der Wohneigentumsbildung bereits

umgesetzt. Andere Punkte aus dem Koalitionsvertrag auf dem

Politikfeld Wohnen, die ebenfalls darauf abzielen, Bauherren und

Käufer zu entlasten, sind noch offen. Dazu gehört unter anderem das

Vorhaben, „einen Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer beim

erstmaligen Erwerb von Wohngrundstücken“ zu prüfen. Wie sich ein

Freibetrag bei gegebenen Steuersätzen und den jeweiligen

Immobilienpreisniveaus in den Regionen auswirken würde, dieser Frage

ist LBS Research in Zusammenarbeit mit dem

Immobilienforschungsinstitut empirica nachgegangen. Das Ergebnis:

Bereits bei einem relativ niedrigen Freibetrag von 100.000 Euro würde

sich das Potenzial an jungen Ersterwerberhaushalten rechnerisch um

gut 18.000 auf 309.000 Haushalte (plus 6 Prozent) erhöhen. Regional

würde sich ein Freibetrag – ähnlich wie beim Baukindergeld –

allerdings sehr unterschiedlich auswirken.

Wie LBS Research mitteilt, haben die Wissenschaftler für die

Modellrechnung zunächst das „natürliche“ Ersterwerberpotenzial

ermittelt. Dazu zählen sie definitionsgemäß Mieterhaushalte im Alter

zwischen 30 und 44 Jahren, die sowohl über ausreichend Eigenkapital

(mindestens 25 Prozent des Kaufpreises zzgl. Nebenkosten) als auch

über ausreichend Einkommen (Einkommensbelastung durch Zins und

Tilgung maximal 35 Prozent) verfügen, um sich eine ortsübliche

Immobilie (regionalspezifische Gewichtung von Eigentumswohnungs- und

Eigenheimpreisen) leisten zu können. Diese Voraussetzungen erfüllen

aktuell 291.000 Haushalte in Deutschland. Werde nun unterstellt, dass

ein Betrag von 100.000 Euro von der Grunderwerbsteuer befreit sei,

resultierten daraus zusätzlich 18.400 Haushalte, die durch den dann

niedrigeren Eigenkapitalbedarf in der Lage wären, ein Haus oder eine

Wohnung zu erwerben.

Naturgemäß ist die Entlastung durch einen Freibetrag dort höher,

wo die höchsten Grunderwerbsteuersätze vorherrschen. In Bundesländern

mit hohen Steuersätzen zwischen 6 und 6,5 Prozent wächst das

Zusatzpotenzial um wenigstens 7 Prozent, in Ländern mit „niedrigen“

Steuersätzen von 3,5 Prozent nur um 4 Prozent. LBS Research weist

darauf hin, dass die Auswirkung eines Freibetrags ganz wesentlich

allerdings auch vom regionalen Preisniveau beeinflusst werde. In der

Gesamtschau sei festzustellen, dass ein Freibetrag von 100.000 Euro

bei der Grunderwerbsteuer überproportional in Regionen mit niedrigen

Immobilienpreisen wirken würde, während in wirtschaftsstarken

Regionen mit hohen Kaufpreisen ein solcher Freibetrag weniger ins

Gewicht fiele (siehe Grafik).

Die Wissenschaftler haben in den Modellrechnungen weitere

Varianten „durchgespielt“, u. a. einen „hohen“ Freibetrag von 200.000

Euro. „Hoch“ deshalb, weil in Niedrigpreisregionen ein solcher

Freibetrag in vielen Fällen gleichbedeutend mit einer Abschaffung der

Grunderwerbsteuer wäre. In diesem Szenario würde sich das

Zusatzpotenzial an Ersterwerbern auf 34.000 Haushalte fast verdoppeln

– mit ähnlichen, aber nicht ganz so stark ausgeprägten

Verteilungswirkungen wie in der Variante „Freibetrag von 100.000

Euro“.

Aufgrund des heterogenen Immobilienmarkts in Deutschland mit

Schrumpfungsregionen einerseits und extrem teuren Regionen

andererseits wirken einheitliche Freibeträge bei der

Grunderwerbsteuer immer verzerrend. Analog zu den regionalen

Verteilungswirkungen beim Baukindergeld begünstigen sie relativ

stärker Regionen außerhalb der nicht mehr erschwinglichen Großstädte

und Ballungsräume. Wenn dies politisch gewollt ist – z. B. als

Haltefaktor zur Reduzierung der Abwanderung in die Städte -, so die

Wissenschaftler, können Freibeträge bei der Grunderwerbsteuer, wie

sie laut Koalitionsvertrag geprüft werden sollen, eine sinnvolle

Maßnahme sein. Um die Entlastungswirkung in Wachstumsregionen zu

verstärken, müsste über gestaffelte Freibeträge nachgedacht werden,

allerdings würde dies sofort die Komplexität erhöhen.

Geeigneter sei deshalb die Rückkehr zu einer bundesweit

einheitlichen Besteuerung des Erwerbs von Grund und Boden. Ein

Grunderwerbsteuersatz von zum Beispiel einheitlich 3 Prozent würde

ebenfalls ein Zusatzpotenzial von 18.000 Haushalten generieren.

Dieses Potenzial wäre relativ gleich verteilt über die

unterschiedlichen Regions-, Kreis- und Stadttypen. Doch auch in

dieser Variante gäbe es zwei Ausreißer: Die Bundesländer Bayern und

Sachsen könnten aufgrund ihres relativ niedrigen

Grunderwerbsteuersatzes von 3,5 Prozent kaum mit Zusatzpotenzialen

rechnen.

Eine Absenkung der hohen Erwerbsnebenkosten durch Entlastung bei

der Grunderwerbsteuer ist nach Auffassung der Wissenschaftler mehr

denn je geboten, da durch hohe Grunderwerbsteuern die Eintrittshürde

zum Wohneigentum immer höher geworden ist. Dazu beigetragen haben

nicht nur die in den letzten Jahren erfolgten

Grunderwerbsteuererhöhungen um bis zu 86 Prozent von seinerzeit 3,5

auf 6,5 Prozent, z. B. in Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Saarland,

Schleswig-Holstein und Thüringen, sondern auch die rasant gestiegenen

Immobilienpreise. Das für den Erwerb notwendige Eigenkapital ist

nicht in gleichem Tempo mitgewachsen. Die Folge ist, so die Experten

von LBS Research, dass Tausende von privaten Schwellenhaushalten nach

jahrelangem Konsumverzicht zugunsten hoher Ansparleistungen den

Wohneigentumserwerb um viele Jahre verschieben müssen oder ihn wegen

der inzwischen weiter gestiegenen Boden- und Baupreise sich überhaupt

nicht mehr leisten können. Die Grunderwerbsteuer stelle im Ergebnis

nicht nur ein Hemmnis für den Vermögensaufbau weniger wohlhabender

Haushalte dar, sondern belaste insgesamt auch den Neubau.

