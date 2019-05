Trotz Wohnungsnot: Stadt verhindert Neubau (FOTO)

Unmittelbar vor den Toren Berlins liegt die 12.000 Einwohner StadtVelten. Die Stadt erlebt einen Aufschwung infolge der gutenwirtschaftlichen Entwicklung ortsansässiger Unternehmen. Aber auchdurch den immensen Zuzug nach Berlin drängen seit Jahren immer mehrMenschen in den Umkreis. So gibt es in Velten heute quasi keinefreien Wohnungen mehr. Im Mai wurden auf dem größten deutschenImmobilienportal, Immobilienscout24, gerade einmal 6Bestandswohnungen zur Miete angeboten. Nach einer Schätzung des Amtesfür Statistik Berlin-Brandenburg von 2015 wird sich die Lage inVelten weiter verschärfen. Es wird ein Wachstum von rund 9,5 Prozentinnerhalb der nächsten 10 Jahre erwartet.

Pläne zur Entspannung des Marktes gibt es. Nur Baugenehmigungen

werden nicht erteilt. So legte der Immobilienunternehmer Felix

Schröder der Stadt Velten detaillierte Pläne zum Bau eines

vierstöckigen Mehrfamilienhauses mit zusätzlichem Staffelgeschoss auf

einer Fläche von 2.700m² vor. Dies sollte auf dem Gelände einer alten

Gewerbesiedlung an der Bahnstraße in der Innenstadt von Velten

realisiert werden.

„Wir wollen den Menschen guten Wohnraum zu fairen Preisen bieten.

In einem ersten Schritt sollten so rund 40 barrierefreie Wohnungen

mit viel Grünfläche drumherum entstehen. Neben einem Kindergarten

hatten wir auch überlegt, soziale Wohnungen in den Wohnungsmix mit

aufzunehmen,“ sagt Schröder. „Die letzten Neubauten wurden in Velten

zu 12,50 Euro pro Quadratmeter vermietet. Außerhalb der

Sozialwohnungen hatten wir 9,50 Euro vorgesehen, aber unser Bauantrag

wurde mit Verweis auf ein städtebauliches Konzept aus dem Jahr 2012

abgelehnt. Demnach sollen dort nur Ein- und Zweifamilienhäuser gebaut

werden. Die Entwicklung der Stadt hat sich seitdem jedoch stark

verändert. Damals standen massenhaft Wohnungen leer und man ging von

einer rückläufigen Bevölkerung aus. Heute gibt es in Velten quasi

keine freien Wohnungen mehr. Würden wir Ein- und Zweifamilienhäuser

bauen, müssten wir bei den aktuellen Preisen Mieten von 18 Euro pro

Quadratmeter nehmen oder die neugebauten Häuser zu horrenden Preise

verkaufen, um keine Verluste zu machen. Dann würden wir nur für

Reiche bauen. Das wollen wir nicht,“ ergänzt Schröder. Heute steht

neben dem zu bebauenden Grundstück eine 6-geschossige Häuserfont aus

den 90er Jahren, hinter dem Grundstück eine 15 Meter hohe alte

Gewerbehalle. „Das sieht alles nicht sehr schön aus,“ so Schröder.

Seit Winter 2016 bemüht sich Felix Schröder um eine Baugenehmigung

für das Grundstück. Im Januar 2017 fand ein erstes informatives

Gespräch mit der Abteilung Stadtentwicklung/Bauverwaltung der Stadt

Velten statt. Auf Wunsch wurde eine Entwurfsplanung angefertigt und

im März 2017 eingereicht. „Die Stadt hat uns erst danach auf das

städtebauliche Konzept aus dem Jahr 2012 verwiesen,“ sagt Schröder.

Das Konzept sehe kleine Doppelhaushälften (2/3 geschossig) mit einer

geringen baulichen Dichte und großzügigen Grünanlagen vor. Nutzer

dieser Doppelhäuser sollen Familien mit Kindern sein. „Sowas kostet

dann 4.000 Euro pro Quadratmeter. Bei einer Wohnfläche von 120

Quadratmetern – geeignet also für kleine Familien – wären das fast

500.000 Euro. Das kann sich doch keiner leisten,“ so Schröder. Die

Abteilung Stadtentwicklung/Bauverwaltung wies darauf hin, dass nur

die Stadtverordneten der Stadt Velten, eine andere Bebauung

genehmigen könnten. Dementsprechend wurde der Dialog zu den

Stadtverordneten gesucht. „Bei einer Präsentation unserer Idee in

einer Fraktionssitzung der SPD wurde schnell klar, dass 4-geschössige

Gebäude nicht erwünscht sind,“ sagt Schröder. Auch jeder formelle

Antrag wurde abgelehnt – zuletzt im April 2019.

„Wir verstehen das nicht. Die Stadt braucht dringend Wohnraum.

Unser Konzept hätte das Gebiet deutlich revitalisiert, wäre

sozialgerecht gewesen und hätte den Menschen geholfen. Nun tut man

nichts.“

Über Felix Schröder

Felix Schröder ist privater Vermieter aus Berlin. Er beschäftigt

sich seit über 25 Jahren mit der Entwicklung von Mietwohnhäusern.

Sein Konzept zielt auf die sanfte Entwicklung von Wohnimmobilien.

Dabei werden Häuser mit Sanierungsbedarf modernisiert, aber nicht

übersaniert. So entsteht ordentlicher Wohnraum zu angemessenen

Preisen. In Schröders größtem Haus in Berlin-Neukölln beträgt die

Durchschnittsmiete 7 Euro pro Quadratmeter. Bei Neuvermietungen

liegen die Mieten in Neukölln heute bei über 14 Euro pro

Quadratmeter. Darüber hinaus achtet Felix Schröder auf eine

Durchmischung von jungen und alten, finanziell starken und schwachen

Mietern.

In Berlin haben sich die Häuserpreise in den letzten 10 Jahren

vervierfacht. Die Grundstückspreise sind ähnlich stark angestiegen.

Dementsprechend ist ein solches Konzept nicht mehr wirtschaftlich

tragfähig, jedenfalls dann nicht, wenn man das dazugehörige

Grundstück jetzt erwerben möchte.

So entwickelte Schröder die Idee, sein Konzept im Umland zu

realisieren und kam auf Velten.

Pressekontakt:

Georg Lamerz

Pressesprecher

Telefon: +491799023313

E-Mail: lamerz@georg-lamerz.de

Original-Content von: MELAN Immobilien GmbH, übermittelt durch news aktuell