Preis Soziale Stadt: Machen Sie mit und reichen Sie Ihr Projekt beim bundesweiten Wettbewerb ein! (FOTO)

Die Bewerbungsphase zum „Preis Soziale Stadt 2019“ startet heute.Gemeinsam mit dem Deutschen Städtetag, dem AWO Bundesverband, demDeutschen Mieterbund und dem GdW – Bundesverband deutscherWohnungs-und Immobilienunternehmen e. V. ruft der vhw – Bundesverbandfür Wohnen und Stadtentwicklung e. V. zur Teilnahme am bundesweitenWettbewerb auf. Bis zum 29. Juli 2019 können sich Projekte bewerben,die im Sinne sozialer Quartiersentwicklung den nachbarschaftlichenZusammenhalt stärken sowie Integration und ein gutes Miteinanderfördern. Unterstützt wird der „Preis Soziale Stadt“ auch in diesemJahr vom Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat.

Das Ziel, beispielhafte Nachbarschaftsprojekte und Initiativen der

sozialen Stadtentwicklung zu stärken und so deren Nachahmung zu

unterstützen, verfolgt der Preis Soziale Stadt dieses Jahr in

Kooperation mit dem „Deutschen Nachbarschaftspreis“. „Mit der

Verbindung vom lange etablierten ´Preis Soziale Stadt´ und dem

jüngeren ´Deutschen Nachbarschaftspreis´ erwarten wir eine noch

bessere Wahrnehmung in der Öffentlichkeit“, meint Prof. Dr. Jürgen

Aring, Vorstand des vhw. Auf einer gemeinsamen Preisverleihung in

Berlin werden am 24. Oktober 2019 die Gewinner beider Preise bekannt

gegeben. Erstmalig erhält das Gewinnerprojekt des „Preis Soziale

Stadt“ in diesem Jahr ein Preisgeld von 10.000 Euro. Als weiterer

Akteur für Stadt- und Quartiersentwicklung unterstützt das Berliner

Wohnungsunternehmen degewo den Preis in diesem Jahr.

Lebenswerte Stadtteile sind die Grundlage von Integration und

sozialem Zusammenhalt. In unserer sozial immer stärker

differenzierten Gesellschaft geht es daher darum, das Zusammenleben

der Menschen in ihren Nachbarschaften zu unterstützen, ihre

Lebensperspektiven und den Zugang zu Bildung zu verbessern sowie

Konflikte in den Quartieren zu vermeiden. „Die Gestaltung

lebenswerter Quartiere ist eine der Kernaufgaben der

Wohnungswirtschaft, die jedoch nur in gemeinschaftlicher

Zusammenarbeit mit Akteuren aus Zivilgesellschaft und Politik

gelingen kann. Der ´Preis Soziale Stadt´ leistet einen wichtigen

Beitrag dazu, vorbildliche Projekte der Öffentlichkeit

bekanntzumachen und soziale Stadtentwicklung nachhaltig zu fördern“,

erklärte Axel Gedaschko, Präsident des Spitzenverbandes der

Wohnungswirtschaft GdW.

Wer kann teilnehmen?

Um den „Preis Soziale Stadt“ können sich Projekte bewerben, die

einen ganzheitlichen Ansatz bei der Stadtentwicklung verfolgen und

die Planungsphase bereits überwunden haben. Der Preis ist offen für

alle Projekte und Akteure. Er richtet sich in erster Linie an die

klassischen Handlungsträger der Stadtentwicklung wie Kommunen,

Wohnungsunternehmen, private Investoren oder freie Wohlfahrtspflege.

Bewerben können sich Projekte jeder Größe, kleinteilige Initiativen

genauso wie große, komplexe Quartiersprojekte. Bewertet werden die

Wettbewerbsbeiträge in den Kategorien „Bündelung von Ressourcen“,

„Beteiligung der Betroffenen“ und „Nachhaltigkeit“.

Online-Bewerbung

Über das Online-Formular auf der Internetseite des „Preis Soziale

Stadt“ https://www.nachbarschaftspreis.de/de/preis-soziale-stadt/

können Projekte eingereicht werden. Außerdem finden sich dort alle

wichtigen Informationen zum Wettbewerb sowie die

Teilnahmebedingungen.

Parallel zum „Preis Soziale Stadt“ startet auch die

Bewerbungsphase des „Deutschen Nach-barschaftspreises“. Alle

Informationen zur Teilnahme finden Sie unter:

https://www.nachbarschaftspreis.de/

Ansprechpartner bei Fragen zur Bewerbung:

Fragen zum Wettbewerbsverfahren bitte an das Projektbüro des

Deutschen Nachbarschaftspreises bei der nebenan.de Stiftung: Tel.:

030 346 55 77 62, kontakt@nebenan-stiftung.de. Bei inhaltlichen

Fragen zum Preis Soziale Stadt steht außerdem die Geschäftsstelle

„Preis Soziale Stadt“ beim vhw zur Verfügung: Frank Jost,

preis-soziale-stadt@vhw.de

Ansprechpartnerin für die Presse:

Referat Öffentlichkeitsarbeit des vhw:

Ruby Nähring, Tel.: 030 39 04 73-170, E-Mail: rnaehring@vhw.de

Weitere Informationen:

Der vhw – Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V.

engagiert sich durch Fortbildung und Forschung in den

Handlungsfeldern Wohnen und Stadtentwicklung für die

Leistungsfähigkeit der Kommunen, eine vielfältige Bürgergesellschaft

und die Stärkung der lokalen Demokratie. Dem Verband – mit Hauptsitz

in Berlin – gehören ca. 2.000 Mitglieder an, darunter überwiegend

Gebietskörperschaften. www.vhw.de

Pressekontakt:

vhw-Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V.

Referat Öffentlichkeitsarbeit

Ruby Nähring

Tel.: 030 39 04 73-170

E-Mail: rnaehring@vhw.de

