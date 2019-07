200 Jahre und kein bisschen leise / 1.400 BBT-Mitarbeitende feiern den Geburtstag Peter Friedhofens in Trier

Mit dem großen Mitarbeiterfest am 27. Juni 2019 in

Trier erreicht das Jubiläumsjahr, das die BBT-Gruppe und die

Barmherzigen Brüder von Maria-Hilf anlässlich des 200. Geburtstags

des seligen Bruders Peter Friedhofen seit Februar 2019 feiern, einen

weiteren Höhepunkt. Mitarbeitende aus allen BBT-Regionen und

Einrichtungen sind nach Trier gekommen, um gemeinsam zu feiern und

ihrer Entschiedenheit für Menschen Ausdruck zu geben.

Für die rund 1.400 Mitarbeitende aus dem Saarland, aus

Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg begann der

Tag um 11 Uhr mit einem feierlichen Pontifikalamt im Trierer Dom mit

Bischof Stephan Ackermann und musikalischer Begleitung des

Projekt-Chors mit BBT-Mitarbeitenden. Bischof Ackermann betonte in

seiner Predigt, wie gut er das Motto des Jubiläumsjahres findet, denn

wer sich entschieden für Menschen einsetze, habe das Evangelium

verstanden und könne sich der Anerkennung Jesu sicher sein. Trotzdem

wisse er auch, wie schwierig es sei, diesem Auftrag jederzeit gerecht

zu werden, weil wir Menschen sind, mit all unseren Fehlern, Schwächen

und Sünden. „Es ist gut, dass es Menschen wie Peter Friedhofen gibt,

die alles auf eine Karte setzen und nach dem Evangelium leben,

sozusagen als glühender Kern. Es braucht aber auch Menschen wie Sie,

die gemeinsam als Dienstgemeinschaft an diesem Auftrag mitarbeiten

und ihn weitertragen“, schloss er seine Predigt.

Im Anschluss begrüßten BBT-Geschäftsführer Dr. Albert-Peter

Rethmann und Bruder Peter Berg, Generaloberer der Barmherzigen Brüder

von Maria-Hilf, die Mitarbeitenden zum Fest der Begegnung in der

ehemaligen Abteikirche St. Maximin. Nicht nur beim Bühnenprogramm

stand das Jubiläumsmotto „Entschieden für Menschen“ im Mittelpunkt,

auch die Mitarbeitenden waren aufgerufen, im Laufe des Nachmittags

ihrer ganz persönlichen Entschiedenheit für Menschen Stimme und

Gesicht zu geben, sei es in der Fotobox, in der Videobox oder mit

handschriftlichen Statements. Im wahrsten Sinne des Wortes sichtbar

wurde an diesem Tag Peter Friedhofen dann mit Unterstützung des

Graffiti-Künstlers Daniel Lisson, der live über mehrere Stunden

hinweg ein neues großformatiges Porträtbild des Ordensgründers

gestaltete, während die Mitarbeitenden Gelegenheit hatten, ihm dabei

über die Schultern zu schauen. Um 17 Uhr schloss der Tag mit einer

Abschluss-Andacht in St. Paulin, die musikalisch von den Trierer

Sängerknaben begleitet wurde.

Mehr zum Jubiläumsjahr unter www.jubilaeumsjahr.bbtgruppe.de.

Hinweis für die Redaktionen:

Unter www.jubilaeumsjahr.bbtgruppe.de finden Sie einen

ausführlichen Bericht zum Tag mit zahlreichen Zitaten sowie Fotos,

die wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung stellen. Ebenfalls

finden Sie dort Videomaterial zum Tag und zum Jubiläumsjahr.

Die BBT-Gruppe ist mit mehr als 80 Einrichtungen des Gesundheits-

und Sozialwesens, über 14.000 Mitarbeitenden und ca. 900

Auszubildenden einer der großen christlichen Träger von

Krankenhäusern und Sozialeinrichtungen in Deutschland.

Pressestelle:

Bettina Hauptmann

Tel. 02 61/496-6542

Fax 02 61/496-6470

b.hauptmann@bbtgruppe.de

Pressesprecher:

Martin Fuchs (verantwortlich)

Tel. 02 61/496-6402

m.fuchs@bbtgruppe.de

Zentrale der BBT-Gruppe

Zentralbereich Unternehmenskommunikation

Kardinal-Krementz-Str. 1-5, 56073 Koblenz

Besuchen Sie uns im Internet: www.bbtgruppe.de

Barmherzige Brüder Trier gGmbH

Sitz der Gesellschaft: Koblenz, Amtsgericht Koblenz – HRB 24056

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Bruder Alfons Maria Michels

Geschäftsführer: Dr. Albert-Peter Rethmann, Matthias Warmuth, Werner

Hemmes, Andreas Latz

Original-Content von: Barmherzige Brüder Trier gGmbH (BBT-Gruppe), übermittelt durch news aktuell