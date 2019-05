Aachener Nachrichten: Kommentar: Der Konsens-Preisträger Von Christian Rein

Der Karlspreis war nicht immer, aber doch immer

wieder eine kontroverse Veranstaltung. So sehr sich die Stadt Aachen

und das Karlspreisdirektorium darum bemühen, einen geeigneten

Menschen zu finden, der für seinen Einsatz um die gute Sache Europa

zu würdigen sei, so sehr hat mancher dieser Preisträger polarisiert.

Die Auszeichnung für Henry Kissinger 1987 führte aus Protest gar zur

Gründung des Aachener Friedenspreises. Die strittigsten

Karlspreis-Verleihungen waren allerdings meist nicht die

schlechtesten, denn Auseinandersetzung und Debatte sind, wenn sie mit

friedlichen Mitteln geführt werden, der Motor für Demokratie und

letztlich auch für die Entwicklung von Gesellschaften.

Gemessen daran herrschte bei der diesjährigen Verleihung des

Karlspreises deutlich weniger Dynamik; was durchaus am Preisträger

lag, ihm aber kaum anzulasten ist.

António Guterres ist ein Mann, den man sympathisch finden muss. Er

ist charmant und bescheiden im Auftreten, zugewandt im Gespräch. Ein

„Menschenfänger“ könnte man sagen. Obendrein vertritt der

UN-Generalsekretär Positionen, die man als aufgeklärter Europäer nur

unterstützen kann: Er benennt mit dem Kampf gegen den Klimawandel und

einer vernünftigen Gestaltung der fortschreitenden Digitalisierung

nach den Spielregeln der Demokratie die großen Herausforderungen

unserer Zeit. Er geißelt den restriktiven Umgang mit Flüchtlingen und

Migranten als Schande für die europäische Idee. Er würdigt die Jugend

und deren Engagement für einen lebenswerten Planeten und appelliert

an die Verantwortung der Älteren, sich für Erhalt und Schutz der Erde

einzusetzen. Er ruft auf zu Solidarität mit den Schwachen und

Bedürftigen. Und er sagt: Die Weltgemeinschaft kann diese Probleme

nur gemeinsam lösen.

All das können viele Menschen aus einem sehr breiten politischen

Spektrum unterschreiben. Eigentlich alle außer den Nationalisten,

Fremdenfeinden und Klimaskeptikern vom rechten Rand. António Guterres

ist einer, auf den sich alle einigen können. Er ist ein

Konsens-Preisträger.

In Zeiten wie diesen mit ihren drängenden Fragen geht so vom

Karlspreis allerdings kein Signal des Aufbruchs aus. Guterres ist so

sehr Konsens, dass der Karlspreis auffällig viel Unaufmerksamkeit

erfahren hat. Im vorigen Jahr, als Frankreichs Präsident Emmanuel

Macron ausgezeichnet wurde, waren 200 Journalisten akkreditiert. In

diesem Jahr waren es 60. Rund um den Markt und auf dem Katschhof

waren die Zuschauerreihen sehr gelichtet. Es war still bis auf

gelegentlichen freundlichen Applaus. Guterres bringt keine Kritiker

auf die Straßen. Er mobilisiert aber auch keine Befürworter.

Das Hauptproblem: Es fehlt eine klare Botschaft. Und es fehlen

Lösungen. Der von Guterres propagierte Multilateralismus ist keine

Lösung. Er ist der Weg zu einer Lösung. Und der ist schon steinig,

denn nicht zu Unrecht weist Guterres selbst auf die zu überwindenden

Widerstände hin. Welchen Wert haben globale Klimaabkommen, wenn

zentrale Akteure wie die USA einfach aussteigen? Und für welche Werte

steht ein Europa, das jeden Tag aufs Neue hinnimmt, dass hunderte

Menschen im Mittelmeer ertrinken oder in Flüchtlingslagern im Süden

ein elendes Dasein fristen, weil sich die Gemeinschaft nicht auf

einen gemeinsamen Umgang verständigen kann?

Das „sich nicht einigen können“ ist der Kern vieler Probleme – in

Europa und weltweit. Die Welt ist polarisiert, die Fronten sind

verhärtet. Eine Antwort auf diese Herausforderung wäre wichtig

gewesen. Dem Appell „Wir müssen uns zusammenraufen“ kann man kaum

widersprechen. Er elektrisiert bloß niemanden.

Bei aller Kritik: Dass kein Vertreter der Bundesregierung an der

Preisverleihung teilgenommen hat, ist ein schon ein diplomatischer

Affront. Der höchste Vertreter der Vereinten Nationen wird

ausgezeichnet, Spaniens Staatsoberhaupt, König Felipe VI., hält die

Laudatio, der Ministerpräsident von Portugal und der

EU-Kommissionspräsident sind zugegen, und Berlin schickt noch nicht

einmal einen Minister. Vielleicht schätzt man in der Bundesregierung

den Karlspreis, dessen Trägerin im Übrigen auch Kanzlerin Angela

Merkel ist, inzwischen nicht mehr so sehr. Der Anstand gegenüber

hochrangigen Staatsgästen – Partnern – aus befreundeten Staaten und

Institutionen hätte eine Anwesenheit aber zwingend erforderlich

gemacht.

