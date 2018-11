Aachener Nachrichten: Kommentar: Welches Europa wollen wir? Die Europawahl 2019 wird ein Schlüsselereignis für die Zukunft der Gemeinschaft Von Christian Rein

Europaskeptiker, Anti-Europäer, Nationalisten im

Europäischen Parlament. Das klingt paradox. Denn warum sollten

ausgerechnet diejenigen, die die EU am liebsten abschaffen wollen, in

das Herz der Gemeinschaft, nämlich das Straßburger Parlament,

gelangen wollen? Die Antwort darauf ist so einfach wie

niederträchtig: Sie wollen die EU von innen heraus zerstören. Längst

sind sie in den Fraktionen „Europa der Freiheit und der direkten

Demokratie“ (EFDD) und „Europäische Konservative und Reformer“ (EKR)

etabliert, versammeln unter anderem Vertreter der deutschen AfD, der

britischen UK Independence Party (UKIP), der italienischen

Fünf-Sterne-Bewegung oder des französischen Rassemblement National

unter ihren Dächern.

Schon bei der Europawahl 2014 haben die Rechtspopulisten so

massiven Zuwachs erhalten wie außer ihnen nur die linksextremen

Parteien. Die etablierten Parteien, Christ- und Sozialdemokraten,

Liberale und Grüne, haben verloren. Dass dieser Trend sich bei der

nächsten Europawahl noch mal verschärft, steht zu befürchten.

Deshalb wird die Abstimmung in 200 Tagen, am 26. Mai, eine

Schicksalswahl für die EU: Wird die Gemeinschaft weiter geschwächt

oder gibt es eine Gegenbewegung?

„Europa lässt sich nicht mit einem Schlag herstellen und auch

nicht durch eine einfache Zusammenfassung“, hat der damalige

französische Außenminister und Europa-Vordenker Robert Schuman in

seiner berühmten Erklärung vom 9. Mai 1950 gesagt. „Es wird durch

konkrete Tatsachen entstehen, die zunächst eine Solidarität der Tat

schaffen.“

Von dieser Solidarität der Tat ist derzeit nicht viel zu sehen.

Der Umgang mit Flüchtlingen ist ein Paradebeispiel für die

Unfähigkeit der Staatengemeinschaft, eine solidarische Antwort auf

drängende gesellschaftliche Fragen zu finden. Wertegemeinschaft? Weit

gefehlt. Der größte gemeinsame Nenner scheint die Einigkeit darüber

zu sein, dass man sich nicht einig ist.

Die rechtspopulistische Regierung Italiens fordert die EU mit

einem Haushaltsentwurf heraus, der sämtliche Regeln der Gemeinschaft

über Bord wirft und Sorgen vor der nächsten Euro-Schuldenkrise

schürt. Die rechtskonservative Regierung in Polen provoziert mit

ihrer höchst umstrittenen Justizreform ein

Vertragsverletzungsverfahren. Der ungarische Nationalist Viktor Orbán

muss sich einem Strafverfahren des EU-Parlaments wegen

Rechtsstaatsverstößen stellen. Die britische Regierung will die

Gemeinschaft gleich ganz verlassen – aber zu ihren Bedingungen.

Es ist noch gar nicht so lange her, da hat Frankreichs Präsident

Emmanuel Macron die Menschen mit seinem entschiedenen und emotionalen

Bekenntnis zu Europa aufhorchen lassen. Er hat gezeigt: Man kann eine

Wahl mit einer dezidiert pro-europäischen Agenda gewinnen. Macron

könnte eine Schlüsselfigur sein, wenn die EU wieder mehr zu einem

Europa in Schumans Sinn werden soll. Seine Reform-Agenda enthält

viele Vorschläge, die die EU voranbringen können. Dafür braucht er

Unterstützung vor allem aus Deutschland. Denn das derzeit etwas

indisponierte Bild der Gemeinschaft hängt auch mit dem aktuell

unrunden Zusammenspiel zwischen Paris und Berlin zusammen.

Die kommenden Monate werden zeigen, welche Richtung die

Gemeinschaft einschlägt und ob sie dazu in der Lage ist, sich

zukunftsgerichtet aufzustellen. Ob sie Lösungen finden, Zusammenhalt

erzeugen, Begeisterung wecken und die Angriffe auf ihre Prinzipien –

Solidarität, Freiheit, Rechtstaatlichkeit – abwehren kann. Die

Europawahl 2019 ist dafür eine wichtige Wegmarke.

Entscheidend wird dabei auch die Wahlbeteiligung sein. 2014 lag

sie in Deutschland bei gerade mal 47,9 Prozent, EU-weit sogar nur bei

42,54 Prozent. Klar ist: Eine geringe Beteiligung wirkt für die

EU-Gegner wie ein Katalysator, eine hohe Beteiligung stärkt hingegen

integrative Kräfte.

Welches Europa wollen wir? Diese Frage richtet sich also zu

allererst nicht an die Politik, sondern an jeden einzelnen von uns.

Pressekontakt:

Aachener Nachrichten

Redaktion Aachener Nachrichten

Telefon: 0241 5101-391

an-blattmacher@zeitungsverlag-aachen.de

Original-Content von: Aachener Nachrichten, übermittelt durch news aktuell