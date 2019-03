ACHTUNG KORREKTURFASSUNG! Drehstart für den neuen rbb-„Tatort: Das Leben nach dem Tod“

Seit dem 12. März 2019 laufen die Dreharbeiten für

den neuen Berliner „Tatort“ des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) mit

dem Titel „Das Leben nach dem Tod“. Es ist der zehnte Ermittlungsfall

von Rubin und Karow. Florian Baxmeyer führt Regie, das Drehbuch

schrieb Sarah Schnier.

Als Kriminalhauptkommissar Robert Karow (Mark Waschke) nach Hause

kommt, steht vor seinem Haus ein Leichenwagen. Karows Nachbar ist

tot. Der Kommissar hat wochenlang neben einer Leiche gelebt und

nichts bemerkt. Karow ist erschüttert, während es die Vermieterin

Petra Olschewski (Karin Neuhäuser) auffällig eilig hat, den Ort

reinigen zu lassen. Obwohl er nie Kontakt zu dem Mann hatte, betritt

Karow spontan die Nachbarwohnung und erklärt sie zum Tatort. Als die

Gerichtsmedizinerin Jamila Marques (Cynthia Micas) einen Genickschuss

an der bereits mumifizierten Leiche entdeckt, denkt Nina Rubin (Meret

Becker) doch über Karows These „Entmietung per Mord“ nach, sie nimmt

die Vermieterin ins Visier.

Karow hingegen verfolgt eine Spur zu Clans, die in Berlin

Jugendliche wie Ana (Elina Vildanova) und Magda (Amira Demirkiran) zu

Einbrüchen bei alten Leuten schicken. Karow kommt in Kontakt zu Gerd

Böhnke (Otto Mellies), der Richter a. D. war Opfer so eines

Einbruchs. Hat Karows toter Nachbar ein ähnliches Schicksal erlitten?

Je mehr die Kommissare über Gerd Böhnke erfahren, desto mehr sehen

sie den Fall in neuem Licht. Der Richter hatte in der DDR auch

Todesstrafen verhängt.

Erst 1987 wurde in der DDR die Todesstrafe abgeschafft – der

„Tatort“ greift das Thema erstmals auf: 30 Jahre liegt der Mauerfall

im Herbst 1989 zurück. Der Berliner „Tatort“ nimmt dieses Jubiläum

zum Anlass, über ein wenig bekanntes und in der ARD-Krimireihe noch

nicht thematisiertes Stück Geschichte zu erzählen: In der DDR wurde

die Todesstrafe verhängt.

Drehbuchautorin Sarah Schnier sagt: „Im Zuge eines anderen

Projekts hatte ich mich mit der DDR und ihrem Justizsystem befasst

und dabei erfahren, dass es bis 1987 die Todesstrafe gab. Aus diesem

wenig bekannten Umstand habe ich eine Geschichte für das Mordopfer

konstruiert, bei der das größere Rätsel am Ende womöglich nicht ist,

wie er zu Tode gekommen ist, sondern wie und warum er gelebt hat.“

Gedreht wird u. a. in den Berliner Stadtteilen Schöneberg, Mitte,

Weißensee und Hohenschönhausen sowie in Potsdam. Die Ausstrahlung ist

im Herbst 2019 geplant.

Der „Tatort: Das Leben nach dem Tod“ ist eine Produktion der EIKON

Media GmbH (Produzent: Ernst Ludwig Ganzert) im Auftrag des Rundfunk

Berlin-Brandenburg (rbb) für Das Erste. Die Redaktion liegt bei

Josephine Schröder-Zebralla (rbb).

Ein erstes Pressefoto steht unter ard-foto.de zur Verfügung. Ein

Pressetermin am Set ist leider nicht möglich. Wir bitten um

Verständnis!

