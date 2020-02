AfD mahnt Bundeskanzlerin, Bundesregierung und Bundespresseamt ab

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am 6. Februar 2020 im Rahmen

ihrer Afrikareise im südafrikanischen Pretoria unter anderem die Wahl des

thüringischen Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich einen Vorgang genannt, der

“unverzeihlich” sei und dessen Ergebnis “wieder rückgängig” gemacht werden

müsste. Das Bundespresseamt hat die Mitschrift dieser Pressekonferenz

anschließend auf der Webseite der Bundesregierung veröffentlicht, vergleiche

hier: http://ots.de/hHRE3u

Mit diesen Äußerungen, die in keinerlei Bezug zur Erfüllung ihrer amtlichen

Aufgabe stehen, hat Frau Merkel allerdings die Amtspflichten zur neutralen und

sachlichen Wahrung ihres öffentlichen Amtes verletzt sowie gegen das

Sachlichkeits- und gegen das Neutralitätsgebot verstoßen. Weil dadurch die

Alternative für Deutschland (AfD) in ihren Rechten eklatant verletzt worden ist,

hat der AfD-Bundesvorstand am 18. Februar 2020 sowohl die Bundeskanzlerin als

auch die Bundesregierung und das Bundespresseamt abmahnen lassen. Sollten die

beigefügten Unterlassungs- und Verpflichtungserklärungen nicht bis zum

26.02.2020 gegenüber der Alternative für Deutschland abgegeben worden sein,

behält sich der AfD-Bundesvorstand gerichtliche Schritte vor.

AfD-Vorstandsmitglied Dr. Alexander Wolf kommentiert das wie folgt: “Die

Bundeskanzlerin hat wieder einmal gezeigt, dass ihr grundsätzliche Prinzipien

unseres Rechtsstaates offenbar fremd geblieben sind. Merkels Vorgehen entspricht

nicht der freiheitlich-demokratischen Grundordnung in Deutschland. Die AfD wird

deshalb zur rechtlichen Klärung der Angelegenheit im Bedarfsfall bis zum

Bundesverfassungsgericht gehen.”

Hinweis – die drei Abmahnungen zum Herunterladen als PDF-Dateien finden Sie

hier: http://ots.de/OYmZ6a.

