Deutsche Umwelthilfe startet Kampagne “Lückenschluss”: 100% Elektromobilität auf deutschem Schienennetz kann bis 2030 Wirklichkeit werden

DUH präsentiert zehn Beispiele für den Lückenschluss und die

beschleunigte Elektrifizierung der Schiene – Selbst Spanien und Polen liegen

beim Elektrifizierungsgrad inzwischen vor Deutschland – Koalitionsziel von 70

Prozent Schienen-Elektrifizierung bis 2025 erfordert Versiebenfachung der

aktuellen Maßnahmen in den kommenden fünf Jahren – DUH-Bundesgeschäftsführer

Resch fordert von Bundesregierung und Deutscher Bahn AG einen verbindlichen

Elektrifizierungsplan für 100 Prozent Elektromobilität auf der Schiene bis 2030

– Paradebeispiel eines beschleunigten Lückenschlusses ist die seit 30 Jahren

diskutierte und nun vom Regionalverband Bodensee-Oberschwaben, den Landkreisen

und allen betroffenen Gemeinden angeschobene Elektrifizierungsplanung der

Bodenseegürtelbahn

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat heute mit einer Pressekonferenz die Kampagne

“Lückenschluss” zur vollständigen Elektrifizierung des deutschen Schienennetzes

bis 2030 gestartet. In einer ersten Stufe sollen bis 2025 ergänzend zu den

wenigen bisher im Bundesverkehrswegeplan enthaltenen Projekten zehn weitere von

der DUH ausgewählte “Lückenschlussprojekte” in einem beispielhaften

beschleunigten Verfahren umgesetzt werden. Die DUH fordert Bundesregierung und

Deutsche Bahn AG auf, einen verbindlichen Elektrifizierungsplan für 100 Prozent

Elektromobilität auf der Schiene auszuarbeiten und bis 2030 umzusetzen. Nur so

lässt sich das Ziel eines klimaneutralen Verkehrs bis 2030 erreichen.

Der Umwelt- und Verbraucherschutzverband kritisiert den mit derzeit 61 Prozent

absolut unzureichenden aktuellen Schienen-Elektrifizierungsgrad und die

historisch niedrige Neuelektrifizierung des Schienennetzes in Deutschland mit

jährlich nur noch 0,2 Prozent des Streckennetzes. “Bei der aktuellen

Elektrifizierungsrate von nur 0,2 Prozent pro Jahr wird es knapp 200 Jahre

dauern, bis wir den Elektrifizierungsstand der Schweiz mit rund 100 Prozent

erreicht haben. Österreich hat sich bereits für 2030 vorgenommen, sein

komplettes Schienennetz zu elektrifizieren. Diesem Vorbild gilt es zu folgen”,

so Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH.

Um die von der Bundesregierung im Koalitionsvertrag festgeschriebene Erhöhung

des Elektrifizierungsgrades von derzeit 61 auf 70 Prozent bis zum Jahr 2025 zu

erreichen, ist eine sofortige, siebenfach beschleunigte Elektrifizierung

notwendig. Bezeichnenderweise fehlt auch zwei Jahre nach Regierungsstart ein

Umsetzungsplan für zusätzliche Elektrifizierungsstrecken, mit dem das

Bundesverkehrsministerium bzw. die Deutsche Bahn dieses konkrete Ziel erreichen

möchten.

Jürgen Resch: “Während die Bundesregierung Milliarden in die Förderung der

Elektromobilität auf der Straße investiert, erreicht die Elektrifizierung der

Schienenstrecken aktuell einen 50-Jahres-Tiefstand. Deutschland liegt beim

Elektrifizierungsgrad der Schienenstrecken im europäischen Vergleich hinter dem

Spitzenreiter Schweiz und sogar hinter Polen, Italien und Spanien. Wir fordern

von der Bundesregierung eine verbindliche Planung für 100 Prozent

Elektromobilität auf der Schiene bis 2030. Hierzu bedarf es klarer Vorgaben,

zusätzliche Finanzmittel und Planungskapazitäten. Die Herausforderungen sind

immens, weiteren Zeitverlust können wir uns nicht leisten. Im Rahmen unserer neu

gestarteten Kampagne –Lückenschluss– präsentieren wir zehn ausgewählte Strecken,

bei denen Bund und Bahn beweisen können, wie sie durch beschleunigte Planungs-

und Umsetzungsmaßnahmen das 70 Prozent Elektrifizierungsziel für 2025

tatsächlich erreichen.”

Um 100 Prozent Elektromobilität auf der Schiene bis 2030 zu erreichen, muss auch

die Infrastrukturverkehrsplanung des Bundes angepasst werden. In Deutschland

liegt für die nächsten zehn Jahre der Schwerpunkt der national wichtigen

Infrastrukturvorhaben zu 49 Prozent auf dem Aus- und Umbau von Straßen und nur

zu 42 Prozent auf dem Ausbau und der Elektrifizierung der Schiene. In Österreich

fließen die Gelder zu zwei Drittel in die Schiene und nur zu einem Drittel in

die Straße.

“Wie autofixiert diese Bundesregierung ist, lässt sich auch an den geplanten

Infrastrukturmaßnahmen erkennen, bei denen die Schiene abermals vernachlässigt

wird. Die Bundesregierung setzt weiterhin die falschen Schwerpunkte bei der

Verkehrswende, wir brauchen eine starke, 100 Prozent elektrifizierte Schiene”,

so Resch weiter.

Die DUH fordert, in einem ersten Schritt bis 2025 besonders wichtige

“Lückenschluss”-Strecken zu elektrifizieren und so zugleich schmutzige

Dieselschienenfahrzeuge abzuschalten. Ein Paradebeispiel für einen notwendigen

Lückenschluss ist der Streckenabschnitt Radolfzell Friedrichshafen am

Bodensee-Nordufer. Bereits seit 1991 setzt sich die DUH für die Elektrifizierung

dieses Streckenabschnitts ein. Nach der Elektrifizierung der Hochrhein- und

Südbahnstrecke verbleibt auf einer 300 Kilometer langen Schienenstrecke (Basel –

Ulm) ausgerechnet in der Mitte auf etwas mehr als 50 Kilometern eine nicht im

Bundesverkehrswegeplan enthaltene Dieselstrecke. Erst wenn dieses Teilstück

elektrifiziert ist, kann die gesamte Strecke durchgehend elektrisch befahren

werden. Das Bundesverkehrsministerium weigert sich bis heute, diesen

Streckenabschnitt in den Bundesverkehrswegeplan aufzunehmen. Daher haben sich

der Regionalverband Bodensee-Oberschwaben, der Bodenseekreis, Landkreis Konstanz

und alle betroffenen Gemeinden dazu entschieden, eigenständig eine

Elektrifizierungsplanung der Bodenseegürtelbahn zu starten.

Dazu Wilfried Franke, Verbandsdirektor Regionalverband Bodensee-Oberschwaben:

“Ohne die Elektrifizierung wird es nicht nur zwischen Basel und Ulm keine

direkte durchgehende elektrische Zugverbindung mehr geben, sondern wir werden

dann überhaupt keine durchgehenden Zugverbindungen in der Region mehr haben. Und

aus Sigmaringen kommt man mit Dieselzügen nicht mehr in den neuen Tiefbahnhof in

Stuttgart. Hier wurde nicht von Anfang bis Ende gedacht. Die Region, Landkreise

und alle Gemeinden wollen eine durchgehende Elektrifizierung auf allen Strecken

– wir wollen, dass die Menschen vom Auto in moderne und saubere Züge umsteigen

und schneller und klimafreundlicher ankommen.”

Die DUH hat insgesamt zehn Elektrifizierungsprojekte im Bundesgebiet für die

Kampagne “Lückenschluss” ausgewählt, die beschleunigt umgesetzt werden sollen.

Mit einem vergleichsweise geringen Aufwand kann auf diesen Strecken eine große

Verbesserung bei der Elektrifizierung erzielt werden.

Die von der DUH ausgewählten Strecken decken ein breites Spektrum an Kriterien

ab, die eine beschleunigte Elektrifizierung rechtfertigen und als gutes Beispiel

für andere ähnlich gelagerte Strecken dienen können. Dabei sollen moderne

Planungs- und Bauformen erprobt werden, die oft Jahrzehnte andauernde Projekte

auf wenige Jahre abkürzen. Die Erkenntnisse können dann auf weitere

Streckenabschnitte zeit- und kostensparend angewandt werden. Zu den ausgewählten

Strecken zählen:

1. Radolfzell – Friedrichshafen (Bodenseegürtelbahn)

2. Kölner Dieselnetz

3. Münster – Gronau

4. Dieselnetz Nürnberg

5. Schönebeck-Bad Salzelmen – Blankenheim

6. Oldenburg Hbf – Osnabrück

7. Bingen – Neubrücke

8. Dresden – Görlitz (Grenze D/Pl)

9. Cottbus-Forst (Lausitz) (Grenze D/Pl)

10. Tübingen – Sigmaringen

“Die Bodenseegürtelbahn und die anderen Strecken der Kampagne –Lückenschluss–

stehen stellvertretend für zahlreiche Strecken, die dringend elektrifiziert

werden müssen. Es kann nicht sein, dass im Jahr 2020 immer noch Dieselzüge das

Bild des Eisenbahnverkehrs in Deutschland prägen – aufgrund der Lücken sogar

auch unter Oberleitungen”, so Annette Stolle, Stellvertretende Bereichsleiterin

Verkehr und Luftreinhaltung bei der DUH. “Wir brauchen ein systematischeres und

schnelleres Vorgehen gegen Elektrifizierungslücken. Nur dann machen wir die

öffentlichen Verkehre wirklich effizient und fit für die Verkehrswende, die wir

dringend brauchen. Meint es die Bundesregierung ernst mit den Klimaschutzzielen,

muss die Elektrifizierung der Schiene an erster Stelle stehen.”

Der Ausstieg aus der Diesel-Traktion durch mehr Oberleitungsverkehr verbessert

nicht nur die Klima- und die Umweltbilanz der Schiene. Zugleich werden die

Kapazität, der Reisekomfort, die Geschwindigkeit und die Zuverlässigkeit erhöht.

Auch kann damit mehr Verkehr auf die Schiene gelangen und ein wichtiger Beitrag

zur Verkehrswende geleistet werden.

