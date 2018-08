Orientierung in der postmodernen offenen Gesellschaft – Gesellschaftskritisches Sachbuch

Es gibt zahlreiche Fragen und Themen, die die Menschen in unserer modernen Gesellschaft umtreiben. Der Autor greift in dem vorliegenden Werk u.a. die folgenden Themen auf: Existenzangst, Fragen zu Sexualität und Familie, Zunahme der Brutalität und Kälte unter den Menschen, Macht des Zeitgeistes, Macht der Evolutionslehre, Selbstbestimmung und Autorität der Bibel, Einsamkeit, die Integrationspolitik, die Religionen (besonders Islam, Judentum, Esoterik), die Macht der Lüge („Fake News“), Glaubwürdigkeit und der Sinn des Lebens. Der Autor nimmt die biblischen Propheten ernst und hält damit selbstkritisch und konsequent der offenen Gesellschaft einen Spiegel vor. Er erkannte, dass der Werteverfall in der Gesellschaft wesentlich durch ein Missverhältnis zwischen der ungebrochenen Aktualität der biblischen Botschaft und einer erschreckenden Unkenntnis großer Teile der Bevölkerung in Fragen eines lebendigen christlichen Glaubens bedingt ist.

Die Ergebnisse seiner jahrelangen Recherchen werden in „Orientierung in der postmodernen offenen Gesellschaft“ von Manfred Boigs vorgestellt. Sie sind überzeugend und verblüffend aktuell. Sie führen den Leser aus der Unsicherheit der Orientierungslosigkeit und Identitätsfindung heraus und können zudem eine stabilisierende Auswirkungen auf Staat und Gesellschaft haben.

„Orientierung in der postmodernen offenen Gesellschaft“ von Manfred Boigs ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7469-4694-8 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de