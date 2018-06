Allg. Zeitung Mainz: Ansporn / Kommentar zum UN-Sicherheitsrat / Von Christian Matz

Wer nach dem Sinn einer deutschen Mitgliedschaft im

UN-Sicherheitsrat fragt, kommt nicht umhin, den Sinn des Gremiums

grundsätzlich in Frage zu stellen. Und dabei sind zumindest große

Zweifel angebracht. Kann ein Sicherheitsrat, dessen ständige, sich

aber auch ständig blockierenden Mitglieder die Machtverhältnisse kurz

nach dem Zweiten Weltkrieg widerspiegeln, tatsächlich der heutigen

globalen Krisensituationen Herr werden? Noch dazu, wenn zu den

derzeitigen nicht-ständigen Mitgliedern die weltpolitischen

Nicht-Schwergewichte Elfenbeinküste, Äquatorialguinea, Kuwait, Peru,

Bolivien und Äthiopien gehören? Antwort: Leider zweimal Nein. Und

doch ist der UN-Sicherheitsrat die beste Annäherung an eine Art

„Weltregierung“, die wir aktuell haben. An keinem anderen Ort der

Welt kommen die (offiziellen) Atommächte regelmäßig in einem

Dialogforum zusammen – allein die bloße Gelegenheit zu direkten

Gesprächen auf höchster Ebene kann Kriege verhindern und Konflikte

lösen. Dass dies noch viel zu selten – aktuelles Beispiel: Syrien –

gelingt, darf nicht entmutigen, sondern muss Ansporn sein. Und

deshalb ist es richtig, dass Deutschland erneut Mitglied im

Sicherheitsrat werden will. Wer international Verantwortung übernimmt

– und im Falle Deutschlands auch kann – und wer zu den größten

Beitragszahlern der UN gehört, der gehört auch in den Sicherheitsrat.

Eigentlich als ständiges Mitglied, doch diesen Status wird man

Deutschland auf Jahrzehnte hinaus mangels Reformwillen der fünf

„Großen“ nicht einräumen. Aber auch das sollte nicht entmutigen,

sondern kann Ansporn sein.

