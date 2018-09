Allg. Zeitung Mainz: Ausgebullerbüt / Christian Matz zur Wahl in Schweden

Erdbeben in Bullerbü: Dieses Bild haben viele

Beobachter von der Lage in Schweden gezeichnet. Ist das Land doch

nicht nur die idyllische Heimat von Astrid Lindgren, Ikea und Abba,

sondern ist auch lange Zeit eine Bastion der Sozialdemokratie

gewesen. Märchenhafte Verhältnisse sozusagen. Den befürchteten ganz

großen Absturz für die Partei hat es mit der Wahl am Sonntag nun zwar

nicht gegeben, aber klar ist: Auch Schweden ist auf dem Weg der

fortschreitenden Groko-isierung – bei der es stabile Regierungen nur

dann gibt, wenn die großen Parteien über die großen Blöcke hinweg

zusammenarbeiten. Und die, das ist das Beunruhigende, zwangsläufig

die Parteien am Rande stärkt, weil nur noch dort „echte“ Opposition

verortet wird. Was wiederum den Druck auf die Parteien der Mitte

abermals erhöht und zu deren weiterem Abschmelzen führt. Ein

Teufelskreis, der derzeit überall in Europa Populisten von links und

rechts nach oben spült, inzwischen sind auch Neonazis darunter. Nun

ist Schweden – ohne den meist sympathischen Schweden zu nahe treten

zu wollen – anders als Frankreich oder Deutschland kein Land in der

Mitte Europas, an dessen Handeln sich der Rest des Kontinents

orientiert, das quasi „systemrelevanten“ Status besitzt. Dass aber

selbst in Schweden nun die Rechtspopulisten die Regierung vor sich

hertreiben können oder sogar maßgeblich über sie mitbestimmen, ist

eine ganz schlechte Nachricht für die EU vor den Europawahlen 2019.

Denn egal, vor welchen Herausforderungen der Kontinent auch steht:

Nationalismus ist die schlechteste aller Antworten.

