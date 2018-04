Allg. Zeitung Mainz: Bekämpfen / Allgemeine Zeitung Mainz zu Antisemitismus

Es ist beschämend. Im Jahr 2018 rät der Präsident

des Zentralrates der Juden in Deutschland, in der Öffentlichkeit

keine Kippa zu tragen, um nicht angegriffen zu werden. So weit ist es

(wieder) gekommen. Und wenn wir nicht alle aufpassen, wird es noch

viel schlimmer kommen – gefragt sind alle, die auf dem Boden des

Grundgesetzes stehen, sich gegen den wachsenden Antisemitismus zur

Wehr zu setzen. Dieser ist übrigens nicht mit den muslimischen

Flüchtlingen nach Deutschland gekommen, denn er war schon immer da,

auch in der Mitte der Gesellschaft. Bezeichnend sind die Worte Shimon

Steins. Der langjährige israelische Botschafter in Deutschland

wundert sich nicht über den grassierenden Antisemitismus. Sondern er

wundert sich, dass man sich darüber wundert. Aber klar ist auch: Die

muslimischen Flüchtlinge sind ein großer Teil des Problems. In den

Ländern, aus denen sie herkommen, und in den Milieus, in denen sie

sich nun hier bewegen, ist der Hass auf Israel und die Juden

identitätsstiftend und Grundpfeiler eines geschlossenen Weltbildes.

Dagegen helfen keine Integrationskurse, Schulprojekte und Appelle

allein. Und auch kein Antisemitismusbeauftragter oder Aktionen wie

das demonstrative Kippatragen. Aber: Dies alles ist das Mindeste, was

eine Demokratie, eine Zivilgesellschaft tun kann, tun muss, und

deshalb sind auch symbolische Aktionen unbedingt zu unterstützen.

Ebenso unabdingbar: Harte Strafen gegen alle, die Antisemitismus

propagieren oder Juden angreifen. Dies muss drastische Urteile und,

sofern machbar, konsequentes Abschieben zur Folge haben. Schließlich:

Imame, die Judenhass predigen, haben hier nichts zu suchen. Zu lange

wollten wir nicht wissen, was eigentlich in den Moscheen vor sich

geht. Auch damit muss Schluss sein.

