Allg. Zeitung Mainz: Dämmerung / Allgemeine Zeitung Mainz zu Merkels Kanzlerschaft

Wenn Christian Lindner den Abgang der Kanzlerin

fordert, dann hilft ihr das eher, die Reihen in der Union zu

schließen. Wenn Angela Merkel in Umfragen so deutlich wie jetzt an

Rückhalt in der Bevölkerung verliert, dann hat das schon eine andere

Wirkung. Auch wenn die Union der Kanzlerin solange den Rücken stärken

wird, bis sie ihr eines Tages doch in den Rücken fällt. Objektiv

betrachtet wäre aktuell ein guter Zeitpunkt für Merkel, ihren Platz

zu räumen (bis auf die Tatsache, dass sie frühzeitig alle möglichen

Nachfolger entsorgt hat). Weil zwölf Jahre Kanzlerschaft eine lange

Zeit sind. Weil Merkel weder in den verkorksten Jamaika-Gesprächen

noch in den Vorbereitungen für die Gespräche mit der SPD durch

inhaltliche Ziele oder eine zwingende Strategie auf sich aufmerksam

gemacht hat. Und weil es einfach gut wäre, wenn die CDU unter einem

neuen Vorsitzenden und Regierungschef (oder einer neuen Vorsitzenden

und Regierungschefin) wieder ihr vernachlässigtes konservatives

Profil schärfen könnte. Das würde die AfD schwächen und die SPD

stärken. Politische Wechsel vollziehen sich aber bekanntlich nicht

nach Opportunitätsgründen. Sie sind reine Machtfragen. Angela Merkels

Führungsanspruch wird deshalb erst dann ein Thema werden, wenn auch

die Gespräche zur großen Koalition platzen sollten (was für manche

einen weiteren Anreiz schafft, diese nicht zum Erfolg zu bringen).

Oder in zwei Jahren, wenn die SPD voraussichtlich die große Koalition

platzen lassen würde – um Merkel und die Union mit einer Neuwahl kalt

zu erwischen.

