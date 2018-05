Allg. Zeitung Mainz: Illusionslos / Kommentar von Reinhard Breidenbach zur Einkommensstudie

Betrachtungen über Armut und Reichtum, Konjunktur

und soziale Sicherheit dürfen durchaus von Empathie getragen sein.

Naivität aber sollte außen vor bleiben. Vor der einen oder anderen

Illusion sei dringend gewarnt. So wird der gegenwärtige

Wirtschaftsaufschwung nicht ewig weitergehen. Das sollte jeder

wissen, der angesichts derzeit voller Kassen übermütig wird. Den

Traum, dass es allen Menschen wirtschaftlich gleich – genauer: gleich

gut – gehen solle, wollten kommunistische Staaten verwirklichen. Das

Ende ist bekannt. Nicht einmal Chancengleichheit wird es geben

können; das Ziel, das freilich auch erreicht werden muss, ist

vielmehr Chancengerechtigkeit. So weit zu den Grundlagen. Für einen

Sozialstaat wie Deutschland folgt daraus: Soziale Spannungen und

Ungleichgewichte werden leider nicht zu vermeiden sein, aber eine

soziale Spaltung muss dringend abgewendet werden. Das betriff nicht

nur, aber vor allem die Felder Kinder- und Altenarmut. Letztere wird

sich künftig verschärfen, da aktuelle Erwerbsbiografien oft Brüche

aufweisen. Für ein angemessenes Rentenniveau muss die staatliche

Gemeinschaft, wenn nötig mit Steuergeldern, ebenso gerade stehen wie

dafür, dass Kinder nicht schon zu Beginn ihres Lebens gnadenlos

abgehängt werden. Ansonsten ist es überaus vernünftig und auch

gerecht, staatliche Unterstützung an Bedingungen zu knüpfen. In

Schröders Agenda 2010 war zu Recht ausdrücklich die Rede davon, mehr

Eigenverantwortung zu fordern. Anders formuliert: Der Staat muss die

schuldlos in Not Geratenen stützen, die Unglücklichen, aber nicht die

Faulen.

