Straubinger Tagblatt: Außenpolitik – Deutschland sucht seine Rolle

Die intensiven Reiseaktivitäten der

Regierungschefin und ihres Außenministers kommen nicht von ungefähr.

In einer sich dramatisch verändernden Welt, in der die tradierten

Strukturen, Bündnisse und Allianzen an Bedeutung verlieren und sich

aufzulösen beginnen und in der die Großmächte USA, China und Russland

mit politischen, ökonomischen wie militärischen Mitteln um Macht und

Einfluss ringen, sucht Deutschland seine Rolle auf der

internationalen Bühne – und ein Stück weit auch neue Partner. Doch

das erweist sich als sehr schwierig.

