Allg. Zeitung Mainz: Keine Almosen / Kommentar von Friedrich Roeingh zum Frieden zwischenÄthiopien und Eritrea

Neunzehn Zeilen war unserer Zeitung die Nachricht in

der vergangenen Dienstagsausgabe wert: Der Friedensschluss zwischen

Äthiopien und Eritrea. Wir waren nicht die Einzigen, die diese fast

schon sensationelle Entwicklung am Horn von Afrika im besten Falle

achselzuckend, im schlechteren Falle gar nicht zur Kenntnis genommen

haben. Das Absurde daran: Wir sprechen fast nur noch über

Flüchtlings- bzw. Abschottungspolitik und nehmen nicht wahr, wenn

sich tatsächlich einmal die Möglichkeit auftut, der Sprechblase von

der Bekämpfung der Fluchtursachen Taten folgen zu lassen. Die erste

Tat ist Aufmerksamkeit. Äthiopien und Eritrea sind eine der

Hauptquellen der afrikanischen Völkerwanderung. 20 Jahre lang

herrschte zwischen beiden Ländern Kriegszustand. Zwischen Eritrea,

das als Nordkorea Afrikas gilt, und dem verfeindeten Bruder

Äthiopien, das eine der höchsten Wachstumsraten der Welt vorzuweisen

hat und doch immer noch seine Bevölkerung nur mäßig ernähren kann.

Der junge Ministerpräsident Abiy Ahmed aber wünscht sich keine

Getreidelieferungen: Er lädt die Welt ein, in Äthiopien zu

investieren. Beim Bau von Straßen, Eisenbahnen und Frachtterminals.

Beim Staudammprojekt, das Ostafrika mit Strom versorgen soll. Bei der

Errichtung von Produktionsstätten. China und die Türkei sind längst

da. Wann kapiert Deutschland, wann kapiert Europa, wann kapiert die

westliche Industrie, dass gute – durch Bürgschaften abgesicherte –

Geschäfte in Afrika mehr helfen als Almosen?

Pressekontakt:

Allgemeine Zeitung Mainz

Werner Wenzel

Leiter Newspool

06131-485980

online@vrm.de

Original-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell